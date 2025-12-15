Mi cuenta

Cedeira

Nuevo remolque para trasladar y proteger el barco turístico Anduriño en Cabanas

Permite seguir potenciando el sector marinero

Redacción
15/12/2025 22:56
Buque Anduriño
AEC
El Concello de Cabanas ha recibido hace unos días el nuevo remolque para el barco Anduriño, de usos turísticos, que permitirá su traslado en los períodos de utilización, así como su conservación en perfectas condiciones en el tiempo de hibernación.

El remolque tiene nueve metros y medio de ancho y permite transportar hasta 3.500 kilos. Tuvo un coste de 17.847 euros, que fue financiado al 80% total a través de una subvención del GALP, dependiente de la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia.

Esta adquisición viene precedida por la reforma del barco para dotarlo de un motor eléctrico y silencioso, la instalación de un cargador eléctrico para el mismo y la realización de diversas jornadas de showcooking, rutas guiadas y exploración marinera que tuvieron lugar en los pasados meses.

El alcalde, Fernando Couce, subrayó el trabajo realizado en esta nueva subvención lograda por el Concello, que permite seguir mejorando el turismo marinero en Cabanas.

Detalló, asimismo, que los viajes en el barco Anduriño tuvieron una gran aceptación este verano, con listas de espera de más de 100 personas y actividades complementarias como la observación de estrellas a bordo. El regidor apostó por seguir trabajando en este ocio “único na comarca”.

