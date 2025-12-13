Mi cuenta

Cedeira

Obras en cuatro calles de Cedeira, que mejorarán la accesibilidad y el saneamiento

Se actuará también en la superficie asfáltica de la avenida de España, en el tramo del polideportivo

Redacción
13/12/2025 21:49
Los trabajos se acometerán en varias calles de la villa
Los trabajos se acometerán en varias calles de la villa
Cedida
El Concello de Cedeira ha adjudicado por 128.623 euros las obras de renovación de los pavimentos de las calles Ortigueira y Ríos Condomiñas, Lamas y Tixón, todas ellas pertenecientes al núcleo urbano de la villa y estas tres últimas perpendiculares a la primera.

Además, se contrató también la mejora en la superficie asfáltica de la avenida de España en el tramo del Polideportivo Municipal. Se trata de una cuantía algo inferior a la que ya había firmado meses atrás la administración local para realizar esta actuación y que, por problemas de la empresa adjudicataria, tuvo que ser anulado.

La intervención se financia con cargo a la segunda fase del POS adicional de 2023 y el proyecto permitirá avanzar en materia de accesibilidad, porque se van a eliminar barreras arquitectónicas, y también en el saneamiento, ya que se incorpora la red separativa y, de este modo, se recogen por un lado las pluviales y por otro las aguas residuales.

Tanto la calle Ortigueira como las otras tres son viales cuyas aceras presentan baldosas y bordes deteriorados. La actuación eliminará los diferentes niveles de rasante y permitirá ampliar los anchos de las zonas peatonales, al tiempo que se igualan el diseño y materiales con las restantes calles del casco urbano que el Concello ha ido renovando en los últimos años.

Charlas sobre violencia de género

En otro orden de cosas, el Concello de Cedeira y el Colegio de Abogados promueven charlas de prevención de violencia de género en las aulas, dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 16 años. Son impartidas por dos profesionales de la abogacía con formación en igualdad y delitos sexuales.

