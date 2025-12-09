Cedeira recoge su título de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por Unicef

Representantes de las 18 localidades con el galardón Cedida

El alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, y el concejal de Xuventude, Noel López, recibieron este martes en Madrid el título de “Ciudad Amiga de la Infancia” que concede Unicef, que compartió con otras 17 localidades de toda España.

En el acto, que se celebró en el salón Ernest Lluch del Ministerio de Juventud e Infancia, se puso de manifiesto, tal y como afirmó Fernando Sequeira de Fuentes, vicepresidente de Unicef España, que el distintivo “no significa sencillamente ostentar un sello, es un proceso de mejora a largo plazo”.

El alcalde cedeirés recogió el reconocimiento de la mano de Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, y fue el segundo en acercarse al estrado después de la representación de Laracha, el otro municipio de la comunidad gallega que fue distinguido este año. En su intervención, Pérez Correa destacó que las ciudades de la red “adquiren un compromiso notorio coa infancia”, mientras que otra de las intervinientes en el acto, Ángeles Espinosa, directora del Instituto Universitario de “Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia” de la Universidad Autónoma de Madrid (Iundia), señaló que “damos espacio a los niños y niñas para opinar, les estamos enseñando que sus ideas importan y que pueden ser agentes del cambio”.

El Concello de Cedeira lleva años trabajando para abrir la política municipal a la participación real y efectiva de los menores, tanto a través de los Presupuestos Participativos, de los que está desarrollando la sexta edición, como de la creación del Consello Local da Infancia e Adolescencia Ondiñas na Vila, que ya desarrolló sus primeros proyectos reales. No fue un objetivo sino una consecuencia de este camino el hecho de poder entrar en la red de ciudades amigas de la infancia de Unicef, sin embargo, alcanzar el reconocimiento llena de orgullo al gobierno municipal, tal y como señalan desde el Consistorio de Cedeira.

Entrega del distintivo al Concello de Cedeira Cedida

En España hay actualmente, incluyendo estas 18 nuevas incorporaciones, 311 entidades locales dentro de la red de Unicef. Es un distintivo con cuatro años de vigencia y que significa la implementación de políticas que tienen en cuenta a los niños y niñas. Una Ciudad Amiga de la Infancia es un sistema de gobierno local comprometido con los derechos de los menores, según la Convención sobre los Derechos del Niño, y que pone en marcha políticas e iniciativas que consideran no solo sus necesidades, sino directamente sus demandas.

Junto a Cedeira recibieron ayer el galardón A Laracha, Albuixech (Valencia), Algeciras (Cádiz), Baños de la Encina (Jaén), Benissa (Alicante), Guadalajara, Huércal-Overa (Almería), La Ràpita (Tarragona), La Roda (Albacete), Loja (Granada), Mengíbar (Jaén), Mutxamel (Alicante), Puebla de la Calzada (Badajoz), Sierra de Gata (Cáceres), Ugena (Toledo) y Valverde de Leganés (Badajoz).