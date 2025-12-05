Cedeira se suma a la red estatal de piscinas inteligentes de la Federación de Natación

Pantalla de las instalaciones cedeiresas Concello

Cedeira dispone ya de su sistema de digitalización en la piscina municipal, un equipo conectado a la red EPIC –de piscinas inteligentes–, promovida por la Real Federación Española de Natación. Cabe recordar que el Ayuntamiento pudo acometer esta iniciativa gracias a una ayuda económica del Consejo Superior de Deportes –tramitada a finales de 2023 y que cuenta con fondos procedentes de los Next Generation europeos–, que cubre poco más del 50% del coste de la actuación–87.120 euros–.

Desde el Consistorio cedeirés remarcan la rápida instalación por parte de la empresa, que garantiza que se hará cargo a coste cero, además, de la adaptación del sistema una vez se materialice la ampliación prevista en las instalaciones.

El ejecutivo local explica que la digitalización se ha conseguido mediante la colocación estratégica de una serie de sensores y chips tanto en el vaso de la piscina como en las gafas de los nadadores. Esta tecnología permite la recopilación de información de la actividad en tiempo real, reflejando los datos en una gran pantalla y también en una aplicación móvil disponible para deportistas y entrenadores.

Rendimiento y seguridad

La intervención no solo está orientada a monitorizar la actividad deportiva, sino también a mejorar la seguridad de la instalación. Un aspecto clave es que los monitores o socorristas reciben una alerta cuando cualquier nadador o nadadora permanece un tiempo anormalmente largo por debajo de la lámina de agua. Este sistema reviste un especial interés para las personas con diversidad funcional, dado el mayor riesgo de ahogamiento.

En cuanto a la actividad federada, esta tecnología representa la gran ventaja de poder monitorizar los entrenamientos, lo que permite tomar decisiones y diseñar las sesiones basándose en datos objetivos y concretos, alineándose con la tendencia generalizada en todos los deportes.

El sistema también facilita el trabajo en red entre la comunidad nacional de nadadores. Un deportista que entrene en Cedeira puede, por ejemplo, comparar sus tiempos con los de figuras de la talla de Mireia Belmonte, o participar en retos solidarios y competiciones virtuales.

El Concello hace hincapié en el uso intensivo que tiene la piscina municipal, cuyo club de natación cuenta con unas 230 licencias federativas, y a cuyas escuelas municipales para niños, niñas y adultos acuden cerca de 250 personas.

Ahora, el gobierno municipal ultima el acuerdo de colaboración con la Diputación para ampliar las instalaciones, pasando de los 16,20 metros de largo a los 25.