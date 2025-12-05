Cedeira habilita un buzón de quejas sobre el transporte en autobús

Imagen de archivo de la ventanilla de atención al cliente de Monbus Jorge Meis

El Ayuntamiento de Cedeira ha habilitado un formulario para que las personas que emplean los servicios regulares de autobús –prestados, fundamentalmente por Monbus– puedan hacer constar sus quejas.

El Concello busca recopilar información y datos concretos que le permitan elaborar un informe y reclamar mejoras a la Xunta.

La planilla, que el Consistorio ha difundido a través de diferentes canales, está disponible en la web municipal y en siguiente enlace.