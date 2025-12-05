Cedeira
Cedeira habilita un buzón de quejas sobre el transporte en autobús
El Concello quiere recopilar información y casos concretos para exigir soluciones a la Xunta
El Ayuntamiento de Cedeira ha habilitado un formulario para que las personas que emplean los servicios regulares de autobús –prestados, fundamentalmente por Monbus– puedan hacer constar sus quejas.
El Concello busca recopilar información y datos concretos que le permitan elaborar un informe y reclamar mejoras a la Xunta.
La planilla, que el Consistorio ha difundido a través de diferentes canales, está disponible en la web municipal y en siguiente enlace.