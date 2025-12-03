Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Espectáculo

Danza Acrobática, clown e teatro físico son un para a compañía que actúa este xoves en Cedeira

Cía Söa serán os encargados de levar "Coa cabeza nas nubes" ao auditorio municipal, que continuará a súa actividade co certame Fusa Guillén

Redacción
03/12/2025 20:27
O espectáculo "Coa cabeza nas nubes" na súa versión de rúa
O espectáculo "Coa cabeza nas nubes" na súa versión de rúa
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A compañía Söa visitará este xoves 4 a vila de Cedeira para ofrecer o seu espectáculo “Coa cabeza nas nubes”, unha proposta dirixida ao público familiar que se levará a escena, a partir das 19.00 horas, no auditorio municipal. Esta cita será a antesala de tres días de intensa actividade teatral co certame Fusa Guillén.

Este espectáculo, que nun inicio estaba previsto exhibirse no marco do festival de artes escénicas Dende a Nada, tivo que ser aprazado para esta xornada e as entradas están dispoñibles ao prezo de 2,50 euros.

Uno de los talleres del festival de artes escénicas “Dende a Nada” del año pasado, en su primera edición

El festival que sitúa Cedeira a la cabeza de las artes escénicas en el mundo

Más información

Na actuación poñerase o foco no tempo que se vai escapando e a infancia que se deixa atrás, explorando que é o que sucede cando o neno ou nena interior permanece co seu ser adulto. Deste xeito, tamén se espertan interrogantes como se realmente un pode manterse pequeno para sempre ou cando se deixa de selo para sempre.

Por outra banda, o venres 5 comezan as actuacións seleccionadas para participar no certame de teatro afeccionado Fusa Guillén, que continuará celebrándose durante a xornada do sábado 6 e a próxima semana, o venres 12.

As tres representacións que se exhibirán neste marco, tamén no auditorio municipal, comezarán ás 20.00 horas.

AP San Román Doniños teatro

El certamen Fusa Guillén de Cedeira abre plazo para que las compañías aficionadas presenten su obra

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen del día inaugural del Mercado Navideño de Ferrol del año pasado

El Mercado Navideño de Ferrol abre este viernes con espectáculos diarios para toda la familia
Redacción
O encontro celebrado onte en Compostela serviu para dar a coñecer a nova modalidade a través da experiencia dalgúns dos primeiros alumnos

Inscricións abertas na FP Acelerada con 66 prazas entre Ferrol e Pontedeume
Redacción
Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales
Redacción
Once inicial verde ante el Huesca

Despedida de Copa, saludos a Extremadura
Redacción