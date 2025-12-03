Danza Acrobática, clown e teatro físico son un para a compañía que actúa este xoves en Cedeira
Cía Söa serán os encargados de levar "Coa cabeza nas nubes" ao auditorio municipal, que continuará a súa actividade co certame Fusa Guillén
A compañía Söa visitará este xoves 4 a vila de Cedeira para ofrecer o seu espectáculo “Coa cabeza nas nubes”, unha proposta dirixida ao público familiar que se levará a escena, a partir das 19.00 horas, no auditorio municipal. Esta cita será a antesala de tres días de intensa actividade teatral co certame Fusa Guillén.
Este espectáculo, que nun inicio estaba previsto exhibirse no marco do festival de artes escénicas Dende a Nada, tivo que ser aprazado para esta xornada e as entradas están dispoñibles ao prezo de 2,50 euros.
Na actuación poñerase o foco no tempo que se vai escapando e a infancia que se deixa atrás, explorando que é o que sucede cando o neno ou nena interior permanece co seu ser adulto. Deste xeito, tamén se espertan interrogantes como se realmente un pode manterse pequeno para sempre ou cando se deixa de selo para sempre.
Por outra banda, o venres 5 comezan as actuacións seleccionadas para participar no certame de teatro afeccionado Fusa Guillén, que continuará celebrándose durante a xornada do sábado 6 e a próxima semana, o venres 12.
As tres representacións que se exhibirán neste marco, tamén no auditorio municipal, comezarán ás 20.00 horas.