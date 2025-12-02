Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

Un poste de la luz caído y varias ramas obligan a despejar una pista en Cedeira

Ocurrió a primera hora de la mañana de este martes

Redacción
02/12/2025 10:55
Protección Civil tuvo que despejar la zona
Protección Civil tuvo que señalizar la zona
Cedida
Los fuertes vientos registrados en el marco de la alerta naranja han derribado un poste de la luz y varias ramas que impedían la circulación en una pista del lugar de Cervo, en Cedeira, en las proximidades de la iglesia de Santalla.

En concreto, el 112 Galicia recibió aviso en torno a las 7.30 horas de este martes, trasladando la alerta a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil, que se dirigieron al lugar para señalizar y trasladar la incidencia al servicio municipal, que liberó la zona con rapidez.

