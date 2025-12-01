De Irlanda a Teixido para festejar el San Andrés y animar a los peregrinos a "desviarse"

Andrew Considine en San Andrés de Teixido Cedida

Que la alternativa tenga el poco atractivo de "ir de morto" es uno de los motivos por los que cada vez más gente se acerca a conocer San Andrés de Teixido de "vivo", como le ha ocurrido al irlandés Andrew Considine, quedando absolutamente maravillado.

Su enclave privilegiado en los acantilados más altos de la Europa continental, la aldea que creció alrededor de la bonita ermita y las leyendas que envuelven este lugar mágico se han encargado de terminar de cautivar a este 'coach' que un día se quedó prendado del Camino a Santiago.

Con miles de kilómetros en sus botas recorriendo diversas rutas xacobeas, desde el pasado año es uno de los guías de peregrinos que colabora con la empresa portuguesa OutSteam para transmitir su pasión por el itinerario.

"Quizás llegó a Teixido"

No obstante, desde ahora parece que también les va a dar un buen motivo para desviarse del fin de camino en el Obradoiro y visitar Cedeira o, al menos, esa parece su intención en el vídeo que ha subido a sus redes sociales y ha cobrado popularidad entre los vecinos.

Y es que a Andrew, su onomástica de este año no se le va a olvidar fácilmente porque la pasó con su "tocayo" San Andrés en su día grande, cuando los romeros acuden en masa a celebrar la misa y la procesión con el "avogoso" santo, como dice su párroco, Antón Rúa.

Deseando un feliz día, especialmente a sus "vecinos" escoceses que están de patrón, Considine da algunas pinceladas de la vida de Andrés, recordando que fue el primer discípulo de Jesús, convenciendo también a su hermano Pedro, y reconociendo de primero que "era un Mesías, un salvador".

Así, este "primer misionero", sigue Andrew en su vídeo, "viajaba y se fue a tierras muy lejanas... Quizás a India... Quizás, y solo quizás, llegó a Teixido, que se llamó después como él", explica, animando a los que vayan a por la compostelana que se acerquen también a la aldea antes de desearles el clásico "¡buen camino!".