Cedeira sube el canon anual en casi 70.000 euros a tres parques eólicos de la Serra da Capelada

Molinos de uno de los parques que tiene Enel Green en la Serra da Capelada AEIG

Cedeira aprobó en la sesión plenaria del pasado mes de noviembre modificar los contratos de los tres parques eólicos ubicados desde los años 90 en la Serra da Capelada. Así las cosas, el ejecutivo local ha negociado con la actual propietaria la subida del canon que pagan cada año, por lo que el Ayuntamiento pasará a ingresar 200.140 euros, frente a los 130.246 que recibía hasta el momento. Estos nuevos contratos garantizan al Consistorio, asimismo, el derecho a renovar o no el acuerdo anualmente.

Desde el Concello explican que estos cambios entrarán en vigor con carácter retroactivo desde este 2025, por lo que Cedeira recibirá ya en este ejercicio los 69.893,75 euros más que se acordaron como contraprestación.

Los tres casos

El parque más antiguo, denominado como A Capelada, se firmó en 1995 por 20 años, prorrogables por periodos de cinco en cinco. Se divide, asimismo, en A Capelada I y II, que abonaban un canon de 25.623,82 y 27.131,09 euros, respectivamente. Ahora pasarán a pagar en conjunto 81.065 euros más. El acuerdo se renovará cada ejercicio si así lo desean ambas partes.

En el caso de Os Corvos, cuyo contrato data de 1998 –por 30 años, en periodos de cinco–, la actual propietaria Enel Green aceptó también actualizar el acuerdo anualmente, abonando cada ejercicio 53.318 euros –18.659,98 más–. Por último, el parque de Coucepenido, cuyo convenio se firmó en 1998 también por un periodo de 30 años prorrogables en cuatro periodos sucesivos de cinco, pertenece a la firma anteriormente mencionada, que aceptó un pago de 35.757 euros anuales.