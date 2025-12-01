Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira sube el canon anual en casi 70.000 euros a tres parques eólicos de la Serra da Capelada

El Concello pasará de recibir 130.246 euros a 200.140 y tendrá derecho a renovar o no los contratos

Redacción
01/12/2025 20:09
Molinos de uno de los parques que tiene Enel Green en la Serra da Capelada
Molinos de uno de los parques que tiene Enel Green en la Serra da Capelada
AEIG
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cedeira aprobó en la sesión plenaria del pasado mes de noviembre modificar los contratos de los tres parques eólicos ubicados desde los años 90 en la Serra da Capelada. Así las cosas, el ejecutivo local ha negociado con la actual propietaria la subida del canon que pagan cada año, por lo que el Ayuntamiento pasará a ingresar 200.140 euros, frente a los 130.246 que recibía hasta el momento. Estos nuevos contratos garantizan al Consistorio, asimismo, el derecho a renovar o no el acuerdo anualmente.

Desde el Concello explican que estos cambios entrarán en vigor con carácter retroactivo desde este 2025, por lo que Cedeira recibirá ya en este ejercicio los 69.893,75 euros más que se acordaron como contraprestación.

Los tres casos

El parque más antiguo, denominado como A Capelada, se firmó en 1995 por 20 años, prorrogables por periodos de cinco en cinco. Se divide, asimismo, en A Capelada I y II, que abonaban un canon de 25.623,82 y 27.131,09 euros, respectivamente. Ahora pasarán a pagar en conjunto 81.065 euros más. El acuerdo se renovará cada ejercicio si así lo desean ambas partes.

En el caso de Os Corvos, cuyo contrato data de 1998 –por 30 años, en periodos de cinco–, la actual propietaria Enel Green aceptó también actualizar el acuerdo anualmente, abonando cada ejercicio 53.318 euros –18.659,98 más–. Por último, el parque de Coucepenido, cuyo convenio se firmó en 1998 también por un periodo de 30 años prorrogables en cuatro periodos sucesivos de cinco, pertenece a la firma anteriormente mencionada, que aceptó un pago de 35.757 euros anuales.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Fotograma de la primera película del ciclo cinematográfico de Ferrol con Palestina, "No other land"

Todos los martes, cine gratuito bajo el lema “Non deixemos de mirar a Palestina”, en el Ateneo Ferrolán
Redacción
Imagen en la última incursión al yacimiento por el Día Internacional del Patrimonio Mundial

La villa romana de Noville, en Franza, recibe visitas guiadas tras las últimas excavaciones arqueológicas
Redacción
Imagen de archivo del derbi disputado entre el Basket Ferrol y el BBCA masculino

Pleno de derrotas para los equipos locales
Redacción
La selección gallega celebra un gol

Galicia estará en la fase intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA
Redacción