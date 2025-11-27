Juegos, deporte y talleres de reciclaje: Cedeira prepara ya sus campamentos de Navidad

Imagen de archivo de la fiesta navideña en el municipio cedeirés AEIG

El Consistorio de Cedeira mantendrá abierto hasta el próximo viernes 5 de diciembre el plazo de inscripción en el Campamento de Nadal, una iniciativa con la que el ejecutivo local pretende favorecer la conciliación de la vida familiar durante los días laborables de las vacaciones navideñas. La documentación y las bases están publicadas en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica, en donde también figura el modelo a cubrir para la solicitud.

Serán las instalaciones del colegio CEIP Nicolás del Río las que acojan, un año más, las actividades del programa, que se llevarán a cabo los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero –en horario de 09.00 a 14.00 horas–.

El número de plazas disponible, apunta el Ayuntamiento, asciende a 50, con cinco de ellas reservadas para menores con algún tipo de discapacidad –igual o superior al 33%–, teniendo preferencia los niños y niñas empadronados en el municipio cuyos progenitores acrediten trabajar por la mañana o estén realizando un curso para desempleados–.

El Campamento de Nadal albergará diferentes juegos, talleres con materiales reciclados y deportes.