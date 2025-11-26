Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira, una de las 18 localidades declaradas por Unicef como “amigas de la infancia”

El reconocimiento, que recogerá el alcalde el 9 de diciembre, tiene de vigencia hasta 2029

Redacción
26/11/2025 17:50
Menores en Cedeira
Menores en Cedeira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Ayuntamiento de Cedeira anunció que el municipio es una de las 18 entidades locales de toda España que ha recibido el título de “Ciudad amiga de la infancia” por parte de Unicef.

“O recoñecemento enche de orgullo ao goberno”, explican desde el Concello, añadiendo que “levamos anos traballando para abrir a política á participación real e efectiva dos menores, tanto a través dos Orzamentos Participativos, dos que está a desenvolver a sexta edición, como da creación do Consello Local da Infancia e da Adolescencia Ondiñas da Vila, que xa levou tamén adiante os seus primeiros proxectos reais”, remarca el Consistorio cedeirés. Entre las nuevas incorporaciones a este listado de Unicef solamente se encuentra otra localidad gallega, A Laracha.

Imagen de archivo del proceso de presupuestos participativos con el alumnado

Más de 450 escolares de Cedeira se implican en las cuentas participativas

Más información

El edil de Mocidade, Noel López, aseveró que se trata de una “satisfacción grande” alcanzar dicho reconocimiento, consecuencia, remarcó, de las políticas de participación dirigidas a la población más joven. Junto al concejal, el alcalde, Pablo Moreda, tomará parte el próximo 9 de diciembre en Madrid en el acto de entrega de estos distintivos, que tendrán una vigencia hasta 2029.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Aneiros en su visita al club fenés

La Xunta aporta más de 62.000 euros para 14 clubs y entidades deportivas de Ferrolterra
Redacción
Foto de familia en la etapa del pasado fin de semana

La última etapa del Camino Gastronómico del Mar discurrirá por Valdoviño, Narón y Neda
Redacción
Un instante de la comisión celebrada este miércoles en el Parlamento gallego

La Xunta descarta, de momento, construir un instituto en Valdoviño, como pide el Concello
Verónica Vázquez
Un momento de la visita de Marta Villaverde a Ortigueira

Mar dotará al puerto de Espasante de un acceso para tránsito peatonal
Redacción