Cedeira, una de las 18 localidades declaradas por Unicef como “amigas de la infancia”

El Ayuntamiento de Cedeira anunció que el municipio es una de las 18 entidades locales de toda España que ha recibido el título de “Ciudad amiga de la infancia” por parte de Unicef.

“O recoñecemento enche de orgullo ao goberno”, explican desde el Concello, añadiendo que “levamos anos traballando para abrir a política á participación real e efectiva dos menores, tanto a través dos Orzamentos Participativos, dos que está a desenvolver a sexta edición, como da creación do Consello Local da Infancia e da Adolescencia Ondiñas da Vila, que xa levou tamén adiante os seus primeiros proxectos reais”, remarca el Consistorio cedeirés. Entre las nuevas incorporaciones a este listado de Unicef solamente se encuentra otra localidad gallega, A Laracha.

El edil de Mocidade, Noel López, aseveró que se trata de una “satisfacción grande” alcanzar dicho reconocimiento, consecuencia, remarcó, de las políticas de participación dirigidas a la población más joven. Junto al concejal, el alcalde, Pablo Moreda, tomará parte el próximo 9 de diciembre en Madrid en el acto de entrega de estos distintivos, que tendrán una vigencia hasta 2029.