Dos caminos, un mismo espíritu: San Andrés de Teixido une a Galicia y Escocia
Sergio Muíño y John Cudlipp rubricaron un hermanamiento “histórico”
El pasado fin de semana, Edimburgo fue testigo de un paso decisivo para el turismo espiritual europeo. Las comunidades del Camiño a Santo André de Teixido y sus homólogos del Way of St. Andrews en Escocia rubricaron un hermanamiento “histórico” que busca revitalizar ambas rutas.
Así las cosas, Sergio Muíño, impulsor del proyecto Eufundevivo, y John Cudlipp, del St. Andrews Way, lideraron este encuentro que incluyó momentos emotivos, como la visita a las reliquias del santo y un acercamiento a las comunidades locales de la ciudad escocesa. Más allá de lo simbólico del acto, este acuerdo abre la puerta a futuros intercambios de peregrinos y proyectos culturales, educativos y de cooperación internacional entre ambas rutas, diseñados con el enriquecer a los habitantes y visitantes de ambos destinos.
Cabe señalar que, según el sistema de control de afluencia, el pasado verano visitaron el núcleo del santuario cedeirés cerca de 50.000 personas.