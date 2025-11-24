Mi cuenta

Cedeira

Dos caminos, un mismo espíritu: San Andrés de Teixido une a Galicia y Escocia

Sergio Muíño y John Cudlipp rubricaron un hermanamiento “histórico”

Redacción
24/11/2025 16:43
Un momento de la firma de unión de ambos territorios
Cedida

El pasado fin de semana, Edimburgo fue testigo de un paso decisivo para el turismo espiritual europeo. Las comunidades del Camiño a Santo André de Teixido y sus homólogos del Way of St. Andrews en Escocia rubricaron un hermanamiento “histórico” que busca revitalizar ambas rutas.

Así las cosas, Sergio Muíño, impulsor del proyecto Eufundevivo, y John Cudlipp, del St. Andrews Way, lideraron este encuentro que incluyó momentos emotivos, como la visita a las reliquias del santo y un acercamiento a las comunidades locales de la ciudad escocesa. Más allá de lo simbólico del acto, este acuerdo abre la puerta a futuros intercambios de peregrinos y proyectos culturales, educativos y de cooperación internacional entre ambas rutas, diseñados con el enriquecer a los habitantes y visitantes de ambos destinos.

II Foro dos Vivos

Tradición, historia y cultura en el III Foro dos Vivos sobre las rutas a San Andrés de Teixido

Más información

Cabe señalar que, según el sistema de control de afluencia, el pasado verano visitaron el núcleo del santuario cedeirés cerca de 50.000 personas.

