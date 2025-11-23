Mi cuenta

Música

Guadi Galego se suma al “éxodo” de artistas de Spotify hacia plataformas “máis éticas”

Solo permanecen en el sistema algunos temas que realizó en colaboración y sobre los que no tiene el control

Redacción
23/11/2025 21:48
El Jofre acogió el año pasado el espectáculo “Síntese Horizonte”
Jorge Meis

La cantante cedeiresa Guadi Galego, una de las voces más reconocidas del panorama actual en Galicia, con su gira “Síntese Horizonte” recién terminada en la Capitol, anunció esta semana la retirada de toda su discografía de la plataforma Spotify. A pesar de que se trata de una de las herramientas digitales más populares a nivel mundial para escuchar música, la artista decide desligarse y anima a su público a “dirixirse a plataformas máis éticas como Qobuz ou SoundCloud”.

Esta determinación personal coincide, tal como anuncia la protagonista en uno de sus comunicados al respecto, con la de otras “compañeiras da música”, advirtiendo de que es consciente de que puede no resultar positiva y admitiendo que esta no está exenta “de moitas contradicións tamén”.

Recientemente, la plataforma que abandona ahora Guadi Galego, tal como realizaron otros artistas de talla internacional, se está viendo envuelta de polémicas por las presuntas inversiones de su fundador, aunque la cedeiresa no ha dejado constancia pública expresa del motivo de su resolución.

“Sempre serei unha artista de directo”, sentencia Galego, explicando que en Spotify solo quedan los temas realizados en colaboración y que “por motivos contractuais non están baixo o meu control”.

