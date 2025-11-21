Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Literatura

El relato sobre el naufragio de "La Isla", a los pies de la Torre de Hércules, llega a Cedeira

Fernando Patricio Cortizo presenta “Na escuridade das ondas”, este sábado en el Museo Mares

Redacción
21/11/2025 23:00
La presentación tendrá lugar en el Museo Mares de Cedeira
La presentación tendrá lugar en el Museo Mares de Cedeira
Emilio Cortizas

El escritor Fernando Patricio Cortizo presenta este sábado 22, a las 12.00 horas en el Museo Mares de Cedeira, su libro “Na escuridade das ondas”.

Este ejemplar sigue la historia del naufragio del pesquero “La Isla”, ocurrido a los pies de la Torre de Hércules, así como de sus consecuencias posteriores, después de que las familias de las víctimas abrieran las puertas de sus casas al autor.

Te puede interesar

Una de las anteriores ediciones de la Festa dos Callos de Caranza, en La Salle

La tercera Festa dos Callos de Caranza se celebra este sábado en La Salle
Redacción
Centro de Salud Cabañas

El PSOE de Cabanas critica la falta de inversión autonómica en el municipio pese a las necesidades
Redacción
El ideal gallego

Pago de indemnizaciones por ocupación para la ampliación de la DP 2502 en Valdoviño
Redacción
Actuación en los ríos del concello de Neda

La Xunta limpia los cauces de los ríos Basteiro y Belelle de Neda
Redacción