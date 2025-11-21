El relato sobre el naufragio de "La Isla", a los pies de la Torre de Hércules, llega a Cedeira

La presentación tendrá lugar en el Museo Mares de Cedeira Emilio Cortizas

El escritor Fernando Patricio Cortizo presenta este sábado 22, a las 12.00 horas en el Museo Mares de Cedeira, su libro “Na escuridade das ondas”.

Este ejemplar sigue la historia del naufragio del pesquero “La Isla”, ocurrido a los pies de la Torre de Hércules, así como de sus consecuencias posteriores, después de que las familias de las víctimas abrieran las puertas de sus casas al autor.