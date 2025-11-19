Mi cuenta

Cedeira

Roban una de las casetas refugio para gatos instaladas en Cedeira

La asociación ABAC denunciará los hechos, que lamentan también desde el Concello

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
19/11/2025 16:26
Imagen de archivo de la caseta robada
Imagen de archivo de la caseta robada
Cedida

La Asociación por el Bienestar Animal de Cedeira (ABAC) denuncia el robo, “a menos de 10 días de telas inaugurado”, de una de las casetas refugio para gatos que se instalaron en diferentes puntos del municipio para dar cobijo y controlar las colonias de felinos.

Cabe señalar que la colocación de estos pequeños hogares para los animales fue posible gracias a la colaboración del alumnado del IES Punta Candieira –a través de los presupuestos participativos que impulsa el Concello–.

La entidad sostiene que “é indignante saber que, como sociedade, damos un paso adiante e dous para atrás”. El colectivo remarca, asimismo, que estas casetas cumplen múltiples funciones. Por un lado, ordenan y regularizan la convivencia entre animales y personas –la comida se coloca en un único punto–. Además, se facilita el mantenimiento del estado sanitario de los gatos, controlando de forma más los grupos.

Por su parte, el concejal Noel López condena esta sustracción y advierte de que los refugios forman parte del mobiliario urbano. “Esa caseta estaba aparafusada. Tiveron que arrincala para levala”, censura, confirmando que la asociación “tomará as medidas oportunas denunciando o roubo”.

El responsable municipal hace hincapié en que la entidad está amparada por el Consistorio “porque é quen xestiona as colonias. Nós estamos obrigados a facelo por lei”, aseveró esperanzado con que el resto de refugios no se vean afectados.

