Refuerzo a la comercialización de artesanía en Ferrolterra con ayudas para seis talleres

Martina Aneiros en el taller cedeirés de Filomena Menacho Xunta

El ejecutivo gallego ha destinado una partida superior a los 10.500 euros para potenciar la comercialización de productos de seis talleres artesanos en las comarcas de Ferrolterra.

Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, comunicó estos datos durante su visita, en Cedeira, al taller textil de Filomena Menacho, quien ha recibido una aportación de más de 1.700 euros.

El objetivo principal de estas subvenciones, gestionadas por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, es facilitar que los artesanos asistan a ferias y eventos comerciales. Esto les permite, explicó la representante autonómica, no solo asegurar la viabilidad económica de sus negocios, sino también acceder a nuevos mercados. Además, los fondos apoyan a Concellos y asociaciones que organizan citas para poner en valor estos oficios.

A nivel gallego, la convocatoria de este año adjudicó un total de 244.000 euros repartidos en 88 ayudas, beneficiando a 82 talleres, cuatro entidades locales y dos asociaciones profesionales. Estas acciones se enmarcan en el Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 y la firma Artesanía de Galicia, y buscan fomentar el relevo generacional y el emprendimiento rural.