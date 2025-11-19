Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Refuerzo a la comercialización de artesanía en Ferrolterra con ayudas para seis talleres

El obradoiro de Filomena Menacho, en Cedeira, es uno de los beneficiarios con una aportación de 1.700 euros

Redacción
19/11/2025 16:09
Martina Aneiros en el taller cedeirés de Filomena Menacho
Martina Aneiros en el taller cedeirés de Filomena Menacho
Xunta

El ejecutivo gallego ha destinado una partida superior a los 10.500 euros para potenciar la comercialización de productos de seis talleres artesanos en las comarcas de Ferrolterra.

Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, comunicó estos datos durante su visita, en Cedeira, al taller textil de Filomena Menacho, quien ha recibido una aportación de más de 1.700 euros.

El objetivo principal de estas subvenciones, gestionadas por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, es facilitar que los artesanos asistan a ferias y eventos comerciales. Esto les permite, explicó la representante autonómica, no solo asegurar la viabilidad económica de sus negocios, sino también acceder a nuevos mercados. Además, los fondos apoyan a Concellos y asociaciones que organizan citas para poner en valor estos oficios.

La Xunta anima a los artesanos de las comarcas a solicitar las ayudas de comercialización

Más información

A nivel gallego, la convocatoria de este año adjudicó un total de 244.000 euros repartidos en 88 ayudas, beneficiando a 82 talleres, cuatro entidades locales y dos asociaciones profesionales. Estas acciones se enmarcan en el Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 y la firma Artesanía de Galicia, y buscan fomentar el relevo generacional y el emprendimiento rural.

Te puede interesar

Imagen de archivo de la caseta robada

Roban una de las casetas refugio para gatos instaladas en Cedeira
Verónica Vázquez
A alcaldesa, no centro, xunto aos edís de Obras e Urbanismo en Buios

Fene culmina cos traballos en Buios e avanza cos da senda peonil do Regueiro
Redacción
O presidente do organismo provincial facendo uso do bono do programa

A Deputación amplía ata o 3 de decembro o programa MercaNaVila
Redacción
La dificultad del itinerario es media-alta

Saltos de agua "increíbles" en una zona virgen y salvaje: el nuevo sendero equipado de Valdoviño
Redacción