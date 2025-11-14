Acusado un cedeirés de cuatro delitos graves tras agredir a un hombre y perseguirlo en coche

La Guardia Civil de Cedeira y la Policía Local de la villa investigan a un vecino de la localidad como presunto autor de hasta cuatro delitos graves incluyendo lesiones, conducción temeraria, daños y circular con el permiso de sin puntos por su pérdida total.

Explica el Instituto Armado que la investigación se inició tras una denuncia por violencia doméstica. Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de octubre, en el interior del domicilio donde convivían en investigado y la víctima, un hombre al que atacó con un vaso de cristal, provocándole lesiones.

Un vecino socorrió al herido y lo trasladó en su coche al Punto de Atención Continuada (PAC) de la villa para recibir asistencia médica urgente; no obstante, el acusado, en su propio vehículo, inició una "peligrosa persecución" que documentaron las cámaras de seguridad.

Se registró el momento en el que el investigado alcanzó a los otros dos hombres en el aparcamiento del centro de salud e impactó intencionadamente contra el turismo de la víctima con su conductor todavía dentro. Tras este "violento embiste", el investigado se dio a la fuga.

La Guardia Civil revisó las pruebas y determinó que el presunto autor habría cometido un delito de lesiones por la agresión con el vaso, otro de conducción temeraria y otro de daños, por la propia persecución y el choque en el PAC. Además de haber estado al volante tras perder todos los puntos del permiso de conducción.