El Festival de Artes Escénicas Dende a Nada trae esta noche el espectáculo de Julia Laport

La intensa actividad cultural que se está desarrollando en Cedeira desde el sábado pasado se debe a los numerosos talleres, que aún continúan, incluidos en el Festival de Artes Escénicas Dende a Nada. Este evento alcanza este viernes 14, a las 21.00 horas en el Auditorio municipal, uno de los puntos clave con el espectáculo de danza que ofrecerá Julia Laport, “Non me deixes aquí soa”. Aunque en este caso exhibirá al público su proyecto en solitario, quizás sea más conocida por la compañía que codirige con Sabela Domínguez, Elahood, que recibió distintos galardones como la primera posición y premio de la crítica en el 35 Certamen Coreográfico de Madrid.

Los espectadores que asistan podrán ser testigos de un montaje que explora las intersecciones entre lo hermoso y lo grotesco, que cuenta además con otros profesionales “de categoría”. Laura Iturralde, que precisamente este jueves resultó una de las artistas galardonadas en la primera edición de los Premios da Industria Musical de Galicia, en la categoría de Mellor Deseño de Iluminación, aporta a esta pieza una serie de ilusiones creadas en escena con luces y sombras.

Asimismo, para el proceso de creación también se contó con el artista plástico Martín Gonçalves, que se ocupa del diseño de escenografía y vestuario, además de dar cuenta de las posibilidades de expansión y deformación del cuerpo mediante los materiales que manipula. Las entradas estarán disponibles al precio de 2,50 euros.

Programación

En el mismo escenario se cerrará el festival, este domingo 16 a las 19.00 horas, en este caso con una función de entrada libre. Se trata de la última actividad, que consistirá en la representación de una pequeña pieza con puesta en escena y música originales, que serán el resultado de los talleres impartidos por Dave Prince y Simone Jenkinson.

No obstante, antes quedan algunas de las propuestas formativas por resolver, como el curso de dos días de “Loita Escénica”, que empezó a impartir este mismo jueves Rachel Bown Williams y terminará el viernes 14.

Además, durante este fin de semana también se desarrollará íntegramente el taller que corre a cargo del director, escritor y actor Jamie Bradley (Inglaterra), este sábado 15 y el domingo 16, en la Sala Áncora, de 10.30 a 13.30 horas, que se denomina “A mitoloxía e eu”.