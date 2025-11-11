Las Xornadas Técnicas de la Rede Cultural de la Diputación llegan este viernes a Cedeira

Imagen de archivo del Auditorio municipal de Cedeira Emilio Cortizas

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que presta la Rede Cultural de la Diputación, el organismo provincial impulsa unas Xornadas Técnicas que llegarán a Cedeira este viernes.

Así, el auditorio municipal acogerá el primer foro de trabajo, que se desarrollará bajo el título “Ferramentas para a comunicación transversal da cultura”. El tema sobre el que versará el evento fue escogido, explican desde la institución, para dar a conocer, potenciar el uso y optimizar los recursos que brinda el área cultural a los Concellos gracias a la nueva APP vinculada a la web. En este sentido, se pretende analizar la importancia de la coordinación y la unificación comunicativa con etiquetas específicas, que logren ampliar la recepción.

La diputada responsable del departamento, Natividade González, remarca la importancia de la “comunicación e a participación para que a cultura chegue á poboación. Con estas xornadas buscamos crear dinámicas de cooperación comunitaria e aproveitar os recursos dixitais para facela máis visible”.

Así las cosas, el foro comenzará a las 09.30 horas con la intervención de las autoridades –además de González, tomarán parte el alcalde, Pablo Moreda, y la edila María Diana Cerdán–.

Roberto Pascual será el encargado de explicar y presentar la iniciativa a los asistentes. A las 10.00 comenzará la primera dinámica, una práctica grupal para analizar contenidos web de la Rede Cultural. Tras una breve pausa, se celebrará un banco de ideas en el que participarán Mariña Lestón, Quique Vázquez, Álvaro Pérez y David Miranda.

Por último, los participantes realizarán de manera individual un cartel para las redes sociales. La clausura del evento será en torno a las 14.15 horas.