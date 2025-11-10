Mi cuenta

Teatro

El certamen Fusa Guillén de Cedeira abre plazo para que las compañías aficionadas presenten su obra

Cada una de las tres propuestas que se representen recibirá 750 euros en concepto de gastos

Redacción
10/11/2025 22:44
AP San Román Doniños teatro
Teatro Oquetiqueiras participó el año pasado con “Ora pro nobis”
Daniel Alexandre

La cuarta edición del Certame de Teatro Afeccionado Fusa Guillén, que se celebrará en el auditorio municipal de Cedeira los días 5, 6 y 12 de diciembre, ya tiene abierto el plazo de presentación de propuestas. Esta iniciativa, dirigida a compañías no profesionales, rinde homenaje a una mujer que desempeñó un importante papel en la vida cultural del municipio, especialmente por su contribución al impulso de esta arte escénica en la zona.

Los grupos de teatro amateurs que deseen apuntarse podrán formalizar su inscripción a través de una solicitud general por Registro, presencialmente en el Concello de Cedeira, o por medio de la sede electrónica, hasta el jueves 20. Solo se admitirá una obra por grupo, que deberá figurar en la instancia con la sinopsis, nombre de la compañía, elenco y personal técnico participantes, tres fotografías de la pieza en buena calidad, un enlace al vídeo de la propuesta completa o de una parte representativa y la preferencia de fechas. En todo caso, las representaciones se realizarán a las 20.00 horas.

El jurado que seleccionará las tres representaciones que participarán en esta cuarta edición estará integrado por tres personas de la Concejalía de Cultura y de las artes escénicas. En concepto de gastos por la actuación, cada una de las afortunadas recibirá una dotación económica de 750 euros. La duración mínima de las obras es de 50 minutos y todas deberán estar escritas en gallego. Las bases están disponibles para su consulta en el tablero de anuncios de la sede electrónica.

