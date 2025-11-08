Más de 450 escolares de Cedeira se implican en las cuentas participativas

Imagen de archivo del proceso de presupuestos participativos con el alumnado Concello

El Ayuntamiento de Cedeira impulsa desde hace años un proceso de presupuestos participativos en el que el alumnado del municipio elabora propuestas, delibera sobre las mismas en las aulas y vota para escoger el proyecto que, posteriormente, el ejecutivo local sacará adelante con cargo a las cuentas de la administración local.

Hasta el momento esta iniciativa se dirigía solamente a los estudiantes de 3º de ESO, pero en esta VI edición, el gobierno cedeirés que dirige Pablo Moreda ampliará a toda la comunidad educativa del IES Punta Candieira –más de 450 estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y FP— la oportunidad de tomar parte. También estará implicado el profesorado, la dirección y los departamentos de orientación, conserjería, administración y limpieza, que podrán realizar propuestas y tener derecho a voto.

Tal y como explican desde el Concello, las temáticas a debatir durante el presente curso escolar se centrarán en el medioambiente y la sostenibilidad, la salud y el bienestar, así como el patrimonio cultural y la memoria histórica, “ámbitos vinculados aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030”, apunta el ejecutivo cedeirés.

Así las cosas, el proceso estará coordinado desde la Concejalía de Mocidade e Educación y contará con la asistencia técnica de la politóloga Maica Rodríguez Freire. Incluirá talleres formativos para 1º de FP básica, una sesión de evaluación y concreción de proyectos para los estudiantes de 4º de ESO, una asamblea y defensa de propuestas –con votación final–, así como la participación, el próximo mes de junio, en una sesión plenaria del Consistorio. El calendario de actividades se presentó a los implicados la pasada semana.