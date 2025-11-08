Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Batida autorizada en Cedeira para tratar de dispersar a los jabalíes del núcleo urbano

La actuación se llevó a cabo en la mañana de este sábado en la zona de San Isidro y A Maravilla

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
08/11/2025 16:45
Dispositivo desplegado en Cedeira para la batida
Dispositivo desplegado en Cedeira para la batida
Protección Civil de Cedeira

Cedeira acogió esta mañana una batida autorizada, en colaboración con la Sociedade de Cazadores local, con el objetivo de dispersar a los jabalíes de la zona de San Isidro y A Maravilla.

Junto a la Policía Local, que desplazó hasta el lugar dos vehículos patrulla y uno radar, la agrupación de voluntarios de Protección Civil tomó parte también en el dispositivo, cubriendo, tal y como explican desde el propio cuerpo, el tramo de la AC-566 afectado, en donde se podían producir accidentes por la presencia tanto de los jabalíes como de perros de caza.

Emergencia cinegética en Ferrol, Eume y Ortegal para controlar la población de jabalíes

Más información

El Concello compartía en la jornada de ayer miércoles en sus redes sociales un aviso de los agentes locales en el que se pedía precaución a la hora de circular por el área, así como evitar la presencia de menores en las inmediaciones.

Te puede interesar

Los jugadores del Racing celebran el primer tanto ante el Arenteiro

El Racing de Ferrol disipa las dudas (0-2)
Juan Quijano
Alumnado del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, en Santiago de Compostela

Estos son los videojuegos diseñados en Ferrol que se prueban en el primer salón de Galicia, Píxel á Feira
Redacción
Imagen de archivo de la decoración del poblado navideño de As Pontes

As Pontes se prepara para brillar en Navidad apostando por la tecnología LED y los elementos 3D
Verónica Vázquez
Imagen de archivo del proceso de presupuestos participativos con el alumnado

Más de 450 escolares de Cedeira se implican en las cuentas participativas
Redacción