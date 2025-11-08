Batida autorizada en Cedeira para tratar de dispersar a los jabalíes del núcleo urbano

Dispositivo desplegado en Cedeira para la batida Protección Civil de Cedeira

Cedeira acogió esta mañana una batida autorizada, en colaboración con la Sociedade de Cazadores local, con el objetivo de dispersar a los jabalíes de la zona de San Isidro y A Maravilla.

Junto a la Policía Local, que desplazó hasta el lugar dos vehículos patrulla y uno radar, la agrupación de voluntarios de Protección Civil tomó parte también en el dispositivo, cubriendo, tal y como explican desde el propio cuerpo, el tramo de la AC-566 afectado, en donde se podían producir accidentes por la presencia tanto de los jabalíes como de perros de caza.

El Concello compartía en la jornada de ayer miércoles en sus redes sociales un aviso de los agentes locales en el que se pedía precaución a la hora de circular por el área, así como evitar la presencia de menores en las inmediaciones.