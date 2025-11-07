Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira busca futuros marineros y la Cofradía ofrece cursos con interés para el sector

El próximo día 10 se iniciará una nueva formación para la que todavía hay plazas

Redacción
07/11/2025 16:50
Imagen de archivo de la sede de la Cofradía de Pescadores de Cedeira
Imagen de archivo de la sede de la Cofradía de Pescadores de Cedeira
Daniel Alexandre

La Cofradía de Pescadores de Cedeira está inmersa en un programa bianual compuesto por cuatro iniciativas formativas con interés para el sector.

Así, el curso de patrón local de pesca se prolongará hasta el próximo 21 de noviembre (con todas las plazas cubiertas).

El de marinero-pescador se desarrollará entre el 10 y el 22 de este mes. Todavía es posible anotarse de manera gratuita, llamando al 981 480 389 o 608 926 390.

Te puede interesar

Los trabajos proseguirán en otros puntos como la avenida de Ferrol

Reparación del empedrado en varios puntos de Pontedeume
Redacción
Trabajos finalizados en una de las glorietas del paseo marítimo

Fin de los trabajos de embellecimiento en las rotondas de Cabanas
Redacción
Un momento de la última sesión plenaria en Valdoviño

Valdoviño incide en la necesidad de disponer de un instituto que tenga Formación Profesional
Redacción
Vista aérea del puerto cariñés

La Xunta invierte en el segundo dragado del puerto de Cariño 220.000 euros
Redacción