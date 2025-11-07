Cedeira busca futuros marineros y la Cofradía ofrece cursos con interés para el sector

Imagen de archivo de la sede de la Cofradía de Pescadores de Cedeira Daniel Alexandre

La Cofradía de Pescadores de Cedeira está inmersa en un programa bianual compuesto por cuatro iniciativas formativas con interés para el sector.

Así, el curso de patrón local de pesca se prolongará hasta el próximo 21 de noviembre (con todas las plazas cubiertas).

El de marinero-pescador se desarrollará entre el 10 y el 22 de este mes. Todavía es posible anotarse de manera gratuita, llamando al 981 480 389 o 608 926 390.