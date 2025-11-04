El festival que sitúa Cedeira a la cabeza de las artes escénicas en el mundo

Uno de los talleres del festival de artes escénicas “Dende a Nada” del año pasado, en su primera edición Cedida

Después del irrefutable éxito que tuvo el año pasado el festival de artes escénicas “Dende a Nada”, la segunda edición llega a Cedeira este viernes 7, con un programa que se extenderá hasta el domingo 16. Entre las propuestas vuelven a destacar los cursos impartidos por especialistas del sector, que “en Inglaterra estarías pagando 800 euros y aquí están por 12”, apunta para demostrar el alto nivel de los profesionales Simone Jenkinson, uno de los pilares del evento, que junto a su pareja se asentó desde hace alrededor de siete años en el municipio con el objetivo de fundar un proyecto de retiro para artistas, denominado Hilo, que ya está plenamente asentado en la conocida como Casa Pepanova, en Montoxo.

“Dende a Nada” se originó gracias a la colaboración entre el Concello de Cedeira y estos actores, directores y productores de espectáculos a gran escala, que les resulta imposible expresar “cómo estamos de agradecidos”. A estas alturas de la primera edición “todos los talleres estaban llenos”, tal como señala la artista, que ya mantenía una estrecha relación con el gobierno municipal por las clases de teatro que imparte en el auditorio municipal y las actividades que realiza con la asociación cultural Lugares Comúns.

La “misión” prioritaria es acercar estas artes a todas las personas “quieran probar, experimentar con su creatividad”, correspondiendo así con el carácter democratizador que las define, de la misma manera que realiza ofreciendo sus aulas, desde hace cuatro años, por 5 euros al mes. Los participantes de la primera edición procedían tanto de la localidad como de otros puntos de Ferrolterra, Eume y Ortegal, así como de la ciudad de A Coruña, por lo que este año decidieron innovar con la vista puesta en el pueblo, en el que aprecian una predilección especial por la música.

Así, uno de los talleres estará dedicado a la “composición para shows en vivo”, a cargo de Dave Price, algo fundamental para “el tipo de teatro que hacemos nosotros, con poca palabra, que lo que empuja cada obra es la música”, explica Jenkinson. La productora también se encargará de uno de los seis cursos, “Da idea ao escenario” y, precisamente, ambos confluirán en una función final, el día 16.

Os talleres do Festival de Artes Escénicas "Dende a Nada" de Cedeira teñen o prazo aberto Más información

También ejercerán como docentes otros cuatro artistas (Juan Martín Ozán, Helen Bagget, Rachel Bown Williams y Jamie Bradley), que impartirán el total de seis talleres y “son gente que ya está trabajando en las compañías más famosas y existosas”, como Fuerza Bruta o Gecko Theatre, “que realmente rompieron las fronteras del teatro de vanguardia”, valora el alma máter, que además resalta que, aunque ella estará en las sesiones para traducir, el lenguaje de las artes escénicas es “muy accesible” para cualquiera.

Inscripciones

Salvo los talleres mencionados, de Price y Jenkinson, que cuestan 18 euros, el resto se ofrecen a 12. Las personas interesadas deberán apuntarse por WhatsApp (649 876 614) o correo electrónico (enrique.vazquez@cedeira.gal).