Cedeira

Cedeira mejorará por 82.500 euros y la ayuda de Agader cuatro caminos de Cervo y Piñeiro

La actuación supone, en su conjunto, el arreglo de 3,8 kilómetros de viales

Redacción
31/10/2025 22:14
Desde el Concello se incidió en la situación de deterioro que presentan las plataformas
Cedida

El Ayuntamiento de Cedeira adjudicó en los últimos días las obras de mejora en cuatro caminos de las parroquias de Santa Eulalia Cervo y San Cosme de Piñeiro. Las actuaciones se acometerán con cargo a las ayudas de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y supondrán una inversión de 82.522 euros –68.854 de ellos serán aportados por el organismo autonómico–. En concreto, las tareas afectarán a los caminos de Bereixo, Santalla de Cervo, Lamelas y Arrasa, con una longitud conjunta de 3,8 kilómetros.

Seguridad

Desde el Consistorio inciden en que el primero y el último son los que presentan un mayor deterioro de la capa de rodaje –debido a un mal drenaje–, por lo que se renovará la base del firme. En la pista que va de Vista Alegre a Bereixo, además de la capa de macadam y el tratamiento superficial, se colocará un paso salvacunetas “para garantir a condución da auga e manter o ancho do vial”, explica el ejecutivo cedeirés.

En todos los casos los trabajos supondrán una mejora del firme, incorporando nuevas capas de rodaje que garanticen una mayor seguridad del tráfico. En cuanto a plazos, la ejecución de estos trabajos se prolongará durante tres meses.

