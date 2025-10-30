Os talleres do Festival de Artes Escénicas "Dende a Nada" de Cedeira teñen o prazo aberto
"Máscaras balinesas" ou "Loita escénica" son algúns exemplos que impartirán profesionais destacados do ámbito internacional neste amplo sector
O Festival de Artes Escénicas “Dende a Nada”, que propón o Concello de Cedeira, celebra este ano a súa segunda edición entre o 7 e o 16 de novembro. Aínda que o programa tamén inclúe dous espectáculos e a proxección da curta “From Here On”, desta volta volven ter gran protagonismo os obradoiros, que corren a cargo de perfís destacados neste amplo sector.
O arxentino Juan Martín Ozán impartirá a formación “Máscaras balinesas” o 8 e 9 de novembro, coincidindo coa proposta “Do proceso creativo ao teatro físico de Gecko”, da man da inglesa Helen Bagget.
“O poder da música no teatro” será atallado polo músico e compositor Dave Price, o 10, 11, 12 e 15 de novembro. Os días 10, 11 e 13, será a quenda de Simone Jenkinson, produtora de grandes espectáculos que dende hai anos asentouse en Cedeira, e ocuparase de “Da idea ao escenario”.
Rachel Bown Williams, unha mestra experimentada desta clase de combate ensinará “Loita escénica” o 13 e 14 de novembro. Rematando cos obradoiros, o director, escritor e actor Jamie Bradley impartirá, os días 15 e 16, “A mitoloxía e eu”.
As persoas interesadas en recibir estas formacións, que terán lugar na Sala Áncora ou no auditorio municipal, deberán enviar un whatsapp ao 649 876 614 ou correo electrónico a enrique.vazquez@cedeira.gal. O prezo é de 12 ou 18 euros.
Deixando a un lado os talleres, a primera actuación virá da man de Cía Söa, que levará ao auditorio “Coa cabeza nas nubes”, o venres 7 ás 20.00 (público familiar e 2,50 euros por entrada). A segunda será “Para que non me deixes aquí soa”, de Julia Laport, o martes 14 ás 21.00 horas.
Ademais, o domingo 9, ás 20.00 no auditorio, proxectarase a curta da compañía Gecko Theatre, que conmemora o 85 aniversario do Kindertransport, e ao remate abrirase un coloquio cos integrantes do grupo. Como despedida, o día 16 presentarase a peza orixinal creada nos talleres de Prince e Jenkinson.