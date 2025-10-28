O Samaín máis vello da comarca, o de Cedeira, xa supera 30 anos “vivo”
A vila, que o venres estrea o programa, considérase o cerne da recuperación da tradición do Día de Defuntos en Galicia
A existencia mesma da Asociación de Amigos do Samaín, que colabora co Concello de Cedeira para organizar un programa de actividades que comeza xa este venres 31, indica que a celebración na vila non é un asunto menor. De feito, este ano cúmprese a XXXVI edición, que se contan dende que se comezou a realizar un “esforzo consciente e organizado por recuperar unha tradición secular ameazada polo influxo do Halloween”.
De feito, considérase á vila cedeiresa o cerne da recuperación en Galicia dos métodos tradicionais de conmemorar o Día de Defuntos, con prácticas como tallar cabazas e contar historias arrepiantes, polo que cada ano atrae tanto a veciñanza como a visitantes interesados en coñecer como vivían esta noite os antepasados. Así, a organización fai un chamamento a manter este espírito auténtico do Samaín como festa integradora dos novos e maiores.
Programación
A xornada central desenvolverase o sábado 1 de novembro, cando pola zona vella poderase ver o pasarrúas de pantasmas, a partir das 20.30 horas con saída da praza da Marieta. Neste percorrido a escuras os sustos están asegurados, por parte dos que vaian vestidos cunha saba ou camisón vello para facer de ánima. Neste punto incide a organización, rogando que, no caso de usar disfrace, este sexa á forma tradicional dos avisións ou coa cara ciscada.
Para ir abrindo boca, o venres estrearanse as carpas no paseo da Mariña, ás 17.30 horas, que acollerán obradoiros de pintura, de zonchos e de elaboración de adornos para levar no traxecto do sábado pola zona vella, que alumearán a noite escura. Ademais, Teatro Calavera representará, ás 20.00, “A cabaza encantada”, para o público familiar.
Do mesmo xeito, na tarde do sábado ofreceranse máis actividades no paseo da Mariña, dende as 17.00 horas. Nesta parte do programa tamén se fai partícipe a calquerra persoa que o desexe, levando a súa cabaza para incluíla na exposición. Ademais, quen non teña o seu propio calacú poderá dar forma a un nun obradoiro de tallado, que se complementa con outro de maqueado e coa merendola de outono que, por non perder o costume, consistirá en bola de azucre e requeixo.