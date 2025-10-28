Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Festa tradicional

O Samaín máis vello da comarca, o de Cedeira, xa supera 30 anos “vivo”

A vila, que o venres estrea o programa, considérase o cerne da recuperación da tradición do Día de Defuntos en Galicia

Redacción
28/10/2025 20:12
Unha edición anterior do popular percorrido nocturno
Unha edición anterior do popular percorrido nocturno
Concello de Cedeira

A existencia mesma da Asociación de Amigos do Samaín, que colabora co Concello de Cedeira para organizar un programa de actividades que comeza xa este venres 31, indica que a celebración na vila non é un asunto menor. De feito, este ano cúmprese a XXXVI edición, que se contan dende que se comezou a realizar un “esforzo consciente e organizado por recuperar unha tradición secular ameazada polo influxo do Halloween”.

De feito, considérase á vila cedeiresa o cerne da recuperación en Galicia dos métodos tradicionais de conmemorar o Día de Defuntos, con prácticas como tallar cabazas e contar historias arrepiantes, polo que cada ano atrae tanto a veciñanza como a visitantes interesados en coñecer como vivían esta noite os antepasados. Así, a organización fai un chamamento a manter este espírito auténtico do Samaín como festa integradora dos novos e maiores.

Programación

A xornada central desenvolverase o sábado 1 de novembro, cando pola zona vella poderase ver o pasarrúas de pantasmas, a partir das 20.30 horas con saída da praza da Marieta. Neste percorrido a escuras os sustos están asegurados, por parte dos que vaian vestidos cunha saba ou camisón vello para facer de ánima. Neste punto incide a organización, rogando que, no caso de usar disfrace, este sexa á forma tradicional dos avisións ou coa cara ciscada.

Para ir abrindo boca, o venres estrearanse as carpas no paseo da Mariña, ás 17.30 horas, que acollerán obradoiros de pintura, de zonchos e de elaboración de adornos para levar no traxecto do sábado pola zona vella, que alumearán a noite escura. Ademais, Teatro Calavera representará, ás 20.00, “A cabaza encantada”, para o público familiar.

Do mesmo xeito, na tarde do sábado ofreceranse máis actividades no paseo da Mariña, dende as 17.00 horas. Nesta parte do programa tamén se fai partícipe a calquerra persoa que o desexe, levando a súa cabaza para incluíla na exposición. Ademais, quen non teña o seu propio calacú poderá dar forma a un nun obradoiro de tallado, que se complementa con outro de maqueado e coa merendola de outono que, por non perder o costume, consistirá en bola de azucre e requeixo.

Te puede interesar

Entorno de la casa consistorial

Fene concede este año 105.800 euros en ayudas a entidades sin fines de lucro
Redacción
La comitiva sadurniñense en Ourense

Presencia de San Sadurniño en el encuentro “Acuerdo Rural”
Redacción
Alba Bollo, con sus compañeros infantiles y sus técnicos

De podio a podio para Ferrolterra
Redacción
Una de las escenas de "1936"

“1936” roza el lleno en el Pazo da Cultura de Narón a una semana de su estreno
Verónica Vázquez