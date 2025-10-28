Naufragio frente al faro de Punta Candieira, en Cedeira, con tres tripulantes rescatados

Imagen del faro de Punta Candieira, en Cedeira Turismo de Galicia

Los tres ocupantes de una embarcación han sido rescatados sanos y salvos después de que su barco naufragara este martes frente a la costa de Cedeira, en las proximidades del faro de Punta Candieira.

Los tripulantes se vieron forzados a abandonar la nave y saltar al agua cuando esta se encontraba a punto de irse a pique.

Fueron auxiliados por otra lancha que navegaba por la zona en ese momento, la cual los recogió del mar y los trasladó al puerto más cercano. A pesar de encontrarse en aparente buen estado, los tres rescatados decidieron acudir al centro de salud local para someterse a una revisión médica como medida de precaución.

La alerta se recibió en el 112 Galicia sobre las 11.30 horas. Fue la persona al mando de la lancha que efectuó el rescate quien contactó con los servicios de emergencia. En su llamada, informó que llevaba a bordo a los náufragos y que estaban bien, pero que la embarcación siniestrada, un pesquero, había quedado a la deriva junto a unas rocas, hundiéndose.

A raíz del aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia coordinó un dispositivo de respuesta, movilizando a Salvamento Marítimo, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de Protección Civil de Cedeira.