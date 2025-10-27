Nuevos galardones del colectivo Rampla Rampla de Cedeira a los más "resilientes"

Foto de familia de los premiados Cedida

El colectivo Rampla Rampla entregó sus premios Resilientes, en la novena edición. En la categoría social se reconoció a Mulleres da Vila, mientras que la cultural fue a parar a la Escola de Gaitas de Ortigueira.

Rafael López Loureiro recibió el reconocimiento en el apartado de Naturaleza e Mundo Rural, mientras que en el ámbito deportivo el galardón fue para Juan Ignacio Gomariz.

Todos ellos recibieron su respectiva "rampla", obra de cantería del artista local Antonio Breijo Nebril, como símbolo del compromiso, responsabilidad, esfuerzo, resistencia y perseverancia, "no avance persoal e social a pesar das dificultades", expone el colectivo.