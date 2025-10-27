Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Nuevos galardones del colectivo Rampla Rampla de Cedeira a los más "resilientes"

La entrega de los premios tuvo lugar en el Hotel Herbeira

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
27/10/2025 19:57
Foto de familia de los premiados
Foto de familia de los premiados
Cedida

El colectivo Rampla Rampla entregó sus premios Resilientes, en la novena edición. En la categoría social se reconoció a Mulleres da Vila, mientras que la cultural fue a parar a la Escola de Gaitas de Ortigueira.

Rafael López Loureiro recibió el reconocimiento en el apartado de Naturaleza e Mundo Rural, mientras que en el ámbito deportivo el galardón fue para Juan Ignacio Gomariz.

Todos ellos recibieron su respectiva "rampla", obra de cantería del artista local Antonio Breijo Nebril, como símbolo del compromiso, responsabilidad, esfuerzo, resistencia y perseverancia, "no avance persoal e social a pesar das dificultades", expone el colectivo.

Te puede interesar

Puentes, en el podio de la cita compostelana

El sorprendente y amargo adelantamiento a Iván Puentes que lo privó de ganar en Santiago
Redacción
Campamento de Freixeiro, próximo a centros educativos | Daniel Alexandre

El PSOE de Narón urge la celebración de la Xunta Local de Seguridade
Redacción
Prado, con su trofeo, con el presidente del club ferrolano

Los maestros Inés Prado y Diego Guerra, estrellas en el Torneo Sub 2400
Redacción
Imagen de archivo de la Feira do Gando Vacún de Moeche

La feria de Moeche se queda sin ganado debido a la alerta por la dermatosis nodular
Verónica Vázquez