Cedeira

Cedeira incorpora a su flota un camión con grúa para servicios medioambientales

La adquisición del vehículo se licitó en 123.504,70 euros, financiados en
parte por la Xunta de Galicia

Redacción
26/10/2025 20:49
Nuevo vehículo de la flota cedeiresa
Nuevo vehículo de la flota cedeiresa
Cedeira ya dispone de un nuevo camión con grúa para el cuidado del medioambiente. El alcalde, Pablo Moreda, y la primera teniente de alcalde, María José Pernas, recibieron en los últimos días el nuevo vehículo adquirido por el Concello y que mejorará la flota de la que se dispone para prestar este tipo de servicios.

La suministración se adjudicó por un total de 123.504,70 euros impuestos incluidos, sufragándose parte de esta cantidad –64.558 euros– a través de las ayudas que le corresponden a la localidad del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta por albergar en su territorio molinos eólicos y vías de evacuación.

Cedeira comprará un camión grúa destinado a tareas de protección del medioambiente

En cuanto a sus prestaciones, el nuevo camión es de caja abierta, de 7.500 kilos de peso con basculante con dos botellas y un motor de 110kw y 2.800 rpm.

Cabe señalar que el Consistorio no disponía hasta la fecha de ningún vehículo de estas características, por lo que su incorporación facilitará las competencias municipales en relación al cuidado de parques y jardines, la gestión de residuos sólidos urbanos o la conservación y mantenimiento “en condicións de seguridade”, remarca el ejecutivo de Moreda, de los múltiples caminos, pistas y parcelas de su titularidad.

