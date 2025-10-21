Mi cuenta

Cedeira

Los sabores de otoño llegan este viernes a Cedeira con una nueva edición del concurso de tapas

La clientela podrá optar al sorteo de una cena para dos en el local ganador

Redacción
21/10/2025 20:01
Parte del cartel del certamen Tapas de Outono de Cedeira
Parte del cartel del certamen Tapas de Outono de Cedeira
Cedida

Un total de nueve locales de hostelería de Cedeira participarán entre el viernes y el domingo día 26 en la sexta edición del certamen Tapas de Outono impulsado por el ejecutivo local. Cada uno ofrecerá una elaboración “co melloriño da súa cociña”, apunta el Concello, a un precio de tres euros –en el horario habitual de cocina–. El público, por su parte, podrá votar para participar en el sorteo de una cena para dos personas. En concreto, tomarán parte los establecimientos Finca Nogueira, Taberna Praza do Peixe, Hotel Os Cantís, Gastrobar O Amanexo, A Tenda do Jojó, Bon Pé Taberna, Mesón O Mesón, Cervexería Caña Aquí y Restaurante Brisa.

Según las bases de este año, será necesario probar cinco de las tapas que se presentan al concurso para poder votar, cubriendo con el sello y la firma de cada establecimiento la tarjeta. En ella, la clientela podrá adjudicar tres, dos y un punto a las elaboraciones que considere mejores –cada personas podrá emitir una única papeleta en las cajas distribuidas por los locales–.

Imagen de archivo de uno de los vencedores en ediciones anteriores

Desde el Ayuntamiento cedeirés explican que ganará el que más puntos obtuviera –o aquel con más votos de tres en caso de empate y siempre que cuente con un mínimo de 50 puntos–. Así, entre las tarjetas participantes, se sorteará una cena para dos personas en el local ganador del certamen.

