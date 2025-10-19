Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Las llamas calcinan dos colchones y una alfombra en una casa abandonada de Cedeira

Los voluntarios de Protección Civil indicaron al 112 que se habían registrado varios fuegos en la vivienda esta misma semana

J. Guzmán
J. Guzmán
19/10/2025 19:04
Efectivos del GES de Ortigueira también se desplazaron al lugar del incidente
Efectivos del GES de Ortigueira también se desplazaron al lugar del incidente
AEC

La rápida actuación de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira logró evitar que las llamas consumiesen esta tarde un inmueble abandonado del término municipal. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar poco después de las 17.00 horas en el inmueble abandonado situado en el número 36 de la calle Gaiás da Área. 

El fuego, tal y como trasladó la entidad a la central autonómica, tuvo su origen en una alfombra de la vivienda, que, junto con dos colchones, quedaron completamente calcinados. Así, tras recibir el aviso de un particular, el 112 movilizó hasta el punto a la agrupación de voluntarios, así como una patrulla de la Guardia Civil y una dotación del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, que se desplazó hasta el lugar pero que finalmente no tuvo que intervenir.

Este inmueble, según relató posteriormente Protección Civil al Centro Integrado, sufrió varios incendios similares esta misma semana, por lo que se sospecha que puede estar siendo empleado para dormir por gente sin hogar.

Te puede interesar

El patrón mayor de la Cofradía de Ferrol muestra ejemplares del bivalvo

La cofradía de Ferrol extraerá reló para aliviar la presión sobre la almeja
X. Fandiño
Los vecinos de A Graña llevaron a cabo protestas en varias ocasiones por la falta de estacionamientos

Proyfe redactará el proyecto de aparcamiento en el barrio ferrolano de A Graña
Redacción
El accidente tuvo lugar en un punto cercano al núcleo urbano del municipio pontés

El 061 asiste a una persona herida en una salida de vía en As Pontes
J Guzmán
Lino López da indicaciones a sus jugadoras

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Lo más importante, a pesar de no estar acertadas, fue ser capaces de competir"
Iago Couce