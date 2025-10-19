Las llamas calcinan dos colchones y una alfombra en una casa abandonada de Cedeira

Efectivos del GES de Ortigueira también se desplazaron al lugar del incidente AEC

La rápida actuación de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira logró evitar que las llamas consumiesen esta tarde un inmueble abandonado del término municipal. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar poco después de las 17.00 horas en el inmueble abandonado situado en el número 36 de la calle Gaiás da Área.

El fuego, tal y como trasladó la entidad a la central autonómica, tuvo su origen en una alfombra de la vivienda, que, junto con dos colchones, quedaron completamente calcinados. Así, tras recibir el aviso de un particular, el 112 movilizó hasta el punto a la agrupación de voluntarios, así como una patrulla de la Guardia Civil y una dotación del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, que se desplazó hasta el lugar pero que finalmente no tuvo que intervenir.

Este inmueble, según relató posteriormente Protección Civil al Centro Integrado, sufrió varios incendios similares esta misma semana, por lo que se sospecha que puede estar siendo empleado para dormir por gente sin hogar.