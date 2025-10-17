Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

Cedeira licita de nuevo la renovación de los pavimentos de la calle Ortigueira y su entorno

La villa acoge este sábado el encuentro de palilleiras

Redacción
17/10/2025 20:31
El Concello de Cedeira ha querido desmarcarse y advertir a la ciudadanía
El Concello de Cedeira saca a licitación por segunda vez las obras
Emilio Cortizas

El Concello de Cedeira sacará de nuevo a licitación la actuación de renovación de los pavimentos de la calle Ortigueira y otras tres perpendiculares. 

La obra ya había sido adjudicada si bien los problemas con la empresa, como se explica desde el gobierno local, han obligado a rescindir el contrato y volver a sacar a licitación la intervención.

Se trata de un proyecto con una presupuesto de 130.000 euros y que se financiará con la segunda fase del POS adicional de 2023.

La intervención abarca la renovación del pavimento de la calle Ortigueira así como de las perpendiculares a esta: Ríos Condomiñas, Lamas y Tixón.

Se trata de actuaciones de mejora de la accesibilidad, que eliminarán barreras arquitectónicas y que incorporarán, además, una red separativa de aguas.

Se eliminarán diferentes niveles de rasante lo que permitirá ampliar los anchos de las zonas peatonales al mismo tiempo que se igualan, en cuanto a diseñ y materiales, con las demás calles delc asco urbano de la villa, que se han ido renovando en los últimos años.

Actividad del fin de semana

La oferta cultural y de ocio de este sábado en Cedeira se centra en dos eventos destacados: la celebración de la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais, que organiza la asociación Mulleres da Vila de Cedeira y la representación en el auditorio de la pieza “Profetas” de Ítaca Teatro. La primera actividad tendrá lugar de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas en el polideportivo municipal, con la participación de unos 300 artesanos procedentes de diferentes puntos de Galicia y Asturias. La obra de teatro será a las 20.00 horas y el precio de la entrada tiene un coste de 2,50 euros

Imagen de archivo de una edición anterior

Cedeira acoge este sábado la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais

