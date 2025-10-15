Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira acoge este sábado la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais

Las integrantes han preparado todo tipo de regalos para entregar o sortear

Redacción
15/10/2025 21:30
Imagen de archivo de una edición anterior
Imagen de archivo de una edición anterior
Cedida

La Asociación Mulleres da Vila de Cedeira acogerá este sábado a más de 300 artesanas procedentes de Galicia y Asturias en la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais. Las puertas del polideportivo estarán abiertas entre las 10.00 y las 14.00 horas y, por la tarde, entre las 16.00 y las 19.00.

Pero esta propuesta no será solamente una cita en la que compartir conocimientos y experiencia, sino que, tal y como avanzan desde la entidad anfitriona, los trabajos también estarán disponibles para la compra.

Desde la asociación, Ángeles Villar asegura que las integrantes han preparado todo tipo de regalos para entregar o sortear a lo largo de la mañana, una cuestión en la que también ha tomado parte el comercio local por medio de donaciones.

Obtendrán reconocimiento el grupo más numeroso, la artesana más longeva, la más joven y la que más kilómetros haya recorrido para llegar al municipio cedeirés. Asimismo, se sortearán rifas para una colcha de patchwork entre las participantes.

Tal y como ha explicado Villar, la asociación cuenta con entre 70 y 80 socias, “e a arte dos palillos non deixa de atraer cada ano, ou tres, ou catro, mulleres”, explicó. 

Te puede interesar

Daniels fue la máxima anotadora de la primera parte

Un implacable Baxi Ferrol brilla en su estreno europeo en A Malata (100-64)
Iago Couce
Lugar designado por el gobierno local para la colocación de la placa

El PSOE critica las “trabas” del Concello para colocar una placa en honor a Pablo Iglesias
Redacción
El proyecto busca recuperar la configuración histórica de este espacio de esparcimiento

Comienza la licitación del proyecto de remodelación de la plaza de Ferrándiz, en Esteiro
J Guzmán
Un instante de la presentación

Fene reivindica a las víctimas del franquismo con un “exercicio de xustiza e dignidade”
Redacción