Cedeira acoge este sábado la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais

Imagen de archivo de una edición anterior Cedida

La Asociación Mulleres da Vila de Cedeira acogerá este sábado a más de 300 artesanas procedentes de Galicia y Asturias en la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais. Las puertas del polideportivo estarán abiertas entre las 10.00 y las 14.00 horas y, por la tarde, entre las 16.00 y las 19.00.

Pero esta propuesta no será solamente una cita en la que compartir conocimientos y experiencia, sino que, tal y como avanzan desde la entidad anfitriona, los trabajos también estarán disponibles para la compra.

Desde la asociación, Ángeles Villar asegura que las integrantes han preparado todo tipo de regalos para entregar o sortear a lo largo de la mañana, una cuestión en la que también ha tomado parte el comercio local por medio de donaciones.

Obtendrán reconocimiento el grupo más numeroso, la artesana más longeva, la más joven y la que más kilómetros haya recorrido para llegar al municipio cedeirés. Asimismo, se sortearán rifas para una colcha de patchwork entre las participantes.

Tal y como ha explicado Villar, la asociación cuenta con entre 70 y 80 socias, “e a arte dos palillos non deixa de atraer cada ano, ou tres, ou catro, mulleres”, explicó.