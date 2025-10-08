Nueva reunión con los vecinos de Cedeira después del estudio del pavimento

Pruebas en el pavimento del casco antiguo cedeirés Concello

Un grupo de entre 60 y 70 vecinos del casco viejo de Cedeira tomó parte el pasado martes por la tarde en la reunión informativa convocada por el Ayuntamiento para analizar el estado del pavimento y explicar las acciones que se están llevando a cabo. El alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, hizo hincapié en el clima de cordialidad del encuentro, en el que se pactó celebrar una nueva asamblea una vez que el Centro Tecnológico del Granito concluya su informe diagnóstico.

Desde el ejecutivo cedeirés recuerdan que la obra de pavimentación del casco antiguo se acometió en 2009 y 2010, presentando problemas “desde o primeiro momento”. Tras años de reparaciones puntuales y la sustitución de baldosas que vuelven a deteriorarse, el actual ejecutivo ha optado por demandar asesoramiento experto para identificar el origen del problema y encontrar, así, una solución permanente en el tiempo.

Durante la reunión, Moreda incidió en que el Consistorio comprende las demandas de la vecindad, así como es consciente de los inconvenientes que supone para los residentes el mal estado del suelo, especialmente, para las personas mayores del municipio.

Por su parte, la directora del Laboratorio de Pedra del Centro Tecnolóxico do Granito (CGT), Nuria Sánchez, se encargó durante el encuentro de explicar a los presentes el trabajo que la firma está acometiendo. Recordó, asimismo, que en abril y mayo se realizaron las primeras visitas a la localidad y se acometieron las catas para identificar las anomalías que presenta el firme. Con base a dichas visitas iniciales, se elaboró una nota técnica preliminar para guiar al Concello en las reparaciones más urgentes. Paralelamente, se acordó realizar un estudio detallado para esclarecer las causas del deterioro y definir la solución definitiva, que incluirá un análisis específico sobre la seguridad y el riesgo de resbalones, unas pruebas que, tal y como explicó la responsable del CGT, ya comenzaron en algunas zonas del casco antiguo. El Concello, que calificó de prioridad la resolución de esta problemática presentó a los presentes en el encuentro un mapa detallado de los puntos en los que se realizarán las catas en las próximas semanas.