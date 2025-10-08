La exposición sobre la gente del mar y el peso de este sector llega a la plaza da Marieta de Cedeira

Paneles de la exposición del proyecto cedeirés Concello

Las exposición del proyecto “Gastromar Cedeira”, impulsado por el Concello y el GALP A Mariña-Ortegal, está instalada desde ayer en la plaza da Marieta con el objetivo de dar a conocer el papel de la gente del mar en la conservación del medio marino, así como las oportunidades que ofrece el sector. La muestra, que estará disponible hasta el próximo día 22, busca también poner en valor y proteger el patrimonio y medio natural de la zona.

Además de esta exposición, “Gastromar Cedeira” supone también aulas marineras orientadas al alumnado de Primaria y Secundaria de los centros locales, rutas guiadas para el público en general, sesiones de cocina para la hostelería del municipio y acciones de comunicación destinadas a dar difusión a todas las actividades de la propuesta, financiada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.