El núcleo de San Andrés de Teixido atrajo durante el pasado verano a cerca de 50.000 personas

Así lo corrobora el sistema de control de afluencia del que dispone el Concello desde 2024

Redacción
08/10/2025 21:01
El sistema de control de afluencia del que dispone el Concello de Cedeira desde 2024 cifró, desde agosto de dicho año, en más de 94.000 los visitantes que acudieron al pequeño núcleo de San Andrés de Teixido. –casi 50.000 en los meses de junio, julio y agosto–, el segundo punto de peregrinación más importante de Galicia tras el de Santiago de Compostela. Así, los datos de los sensores ubicados en diferentes puntos y las diversas impresiones recogidas por Sergio Muíño, el responsable del proyecto “Eu fun de vivo”, corroboran el auge de un enclave de apenas 45 habitantes.

Tal y como explican desde el gobierno, cerca del 56% de las personas que se acercan hasta este lugar proceden de España –descatan Madrid y Valladolid como puntos de origen–, mientras que el 35% provienen de Galicia y un 10% del exterior –más del 60% de estos últimos de Alemania y Francia–. Sergio Muíño remarca que el punto de información turística ubicado en San Andrés supuso un antes y un después en la gestión del destino, dado que “as consultas e visitas axudan a poñer en valor o patrimonio e a revalorizar este santuario de peregrinación”, a la par que se realiza un estudio constante de las necesidades e intereses de los turistas.

La importancia del Big Data en el turismo y el caso concreto de San Andrés de Teixido

El Concello destaca que más de 300 personas participaron en las visitas guiadas, y otras 200 en los recorridos dirigidos por Muíño por otros puntos de Cedeira. El Consistorio impulsó también en la pasada época estival el programa “De Ruta”, con salidas de senderismo a cargo de la empresa local de turismo activo Portal Norte. En ellas tomaron parte unas 400 personas. Por último, la oficina de Turismo de la villa recibió en verano a 1.546 personas en agosto y a 571 en septiembre. Un total de 2.661 se acercaron a conocer el castillo de la Concepción.

