El Ayuntamiento de Cedeira promueve la sexta edici\u00f3n del certamen \u201cTapas de outono\u201d, con el que cada a\u00f1o desde 2018 se trata de promocionar la calidad de la cocina local y dinamizar el sector hostelero. Los establecimientos que deseen participar en la cita tienen de plazo hasta el pr\u00f3ximo 12 de octubre para inscribirse en el certamen, que se desarrollar\u00e1 entre el 24 y el 26 de este mes. Cada tapa se servir\u00e1 por tres euros. Como es costumbre, el p\u00fablico ser\u00e1 el encargado de elegir la mejor tapa de la edici\u00f3n con sus votos, al tiempo que participa en el sorteo de una cena para dos personas. Con respecto a esta cuesti\u00f3n, desde el Ayuntamiento se recuerda que este a\u00f1o ser\u00e1 necesario probar la mitad de las tapas que se presentan para poder emitir el voto. La metodolog\u00eda es la misma de ediciones anteriores y para emitir los votos habr\u00e1 que cubrir con el sello o firma de cada negocio la tarjeta de votaci\u00f3n. En la misma se adjudicar\u00e1n tres, dos o un punto a las elaboraciones preferidas, otorgando la m\u00e1xima puntuaci\u00f3n a la que consideran mejor de ellas. Las propuestas gastron\u00f3micas se servir\u00e1n en los servicios de noche y ganar\u00e1 el local que sume m\u00e1s puntos. Inscripciones a trav\u00e9s del tel\u00e9fono 697 479 710 o el correo electr\u00f3nico: noel.lopez@cedeira.gal.