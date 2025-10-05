Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira anima a la hostelería a participar en otro certamen de tapas

Los establecimientos que deseen participar en la cita tienen de plazo hasta el próximo 12 de octubre para apuntarse

Redacción
05/10/2025 13:24
Imagen de archivo de uno de los vencedores en ediciones anteriores
Imagen de archivo de uno de los vencedores en ediciones anteriores - Cedida

El Ayuntamiento de Cedeira promueve la sexta edición del certamen “Tapas de outono”, con el que cada año desde 2018 se trata de promocionar la calidad de la cocina local y dinamizar el sector hostelero. 

Los establecimientos que deseen participar en la cita tienen de plazo hasta el próximo 12 de octubre para inscribirse en el certamen, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de este mes. Cada tapa se servirá por tres euros

Como es costumbre, el público será el encargado de elegir la mejor tapa de la edición con sus votos, al tiempo que participa en el sorteo de una cena para dos personas. Con respecto a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se recuerda que este año será necesario probar la mitad de las tapas que se presentan para poder emitir el voto. 

La metodología es la misma de ediciones anteriores y para emitir los votos habrá que cubrir con el sello o firma de cada negocio la tarjeta de votación. En la misma se adjudicarán tres, dos o un punto a las elaboraciones preferidas, otorgando la máxima puntuación a la que consideran mejor de ellas. 

Las propuestas gastronómicas se servirán en los servicios de noche y ganará el local que sume más puntos. Inscripciones a través del teléfono 697 479 710 o el correo electrónico: noel.lopez@cedeira.gal. 

Te puede interesar

Bomberos de Ferrol extinguiendo un coche en llamas en Serantes

Un coche en llamas moviliza de madrugada a los bomberos de Ferrol
Redacción
Imagen de archivo del consistorio mugardés

El BNG lamenta que la falta de presupuestos en Mugardos lastre numerosos proyectos
Redacción
Una de las funciones de la pasada edición, también en el teatro ferrolano

Galicia Ilusiona llega al Jofre con cinco funciones el 18 y 19 de octubre
Redacción
El Jofre acogerá la cita por tercer año consecutivo

Los premios de márketing y comunicación El Paraguas regresan a Ferrol el próximo mes
Redacción