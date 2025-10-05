Cedeira anima a la hostelería a participar en otro certamen de tapas

Imagen de archivo de uno de los vencedores en ediciones anteriores - Cedida

El Ayuntamiento de Cedeira promueve la sexta edición del certamen “Tapas de outono”, con el que cada año desde 2018 se trata de promocionar la calidad de la cocina local y dinamizar el sector hostelero.

Los establecimientos que deseen participar en la cita tienen de plazo hasta el próximo 12 de octubre para inscribirse en el certamen, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de este mes. Cada tapa se servirá por tres euros.

Como es costumbre, el público será el encargado de elegir la mejor tapa de la edición con sus votos, al tiempo que participa en el sorteo de una cena para dos personas. Con respecto a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se recuerda que este año será necesario probar la mitad de las tapas que se presentan para poder emitir el voto.

La metodología es la misma de ediciones anteriores y para emitir los votos habrá que cubrir con el sello o firma de cada negocio la tarjeta de votación. En la misma se adjudicarán tres, dos o un punto a las elaboraciones preferidas, otorgando la máxima puntuación a la que consideran mejor de ellas.

Las propuestas gastronómicas se servirán en los servicios de noche y ganará el local que sume más puntos. Inscripciones a través del teléfono 697 479 710 o el correo electrónico: noel.lopez@cedeira.gal.