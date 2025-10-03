Cedeira se reunirá el martes con los vecinos de la zona vieja

Casco antiguo de Cedeira - Concello

El gobierno de Cedeira convoca a los vecinos y vecinas del casco viejo a una reunión, el próximo martes a las 18.00 horas en el Auditorio, para abordar con ellos la problemática existente en el pavimento y explicar las medidas que se van a adoptar. “O executivo municipal é consciente dos problemas que xeneran desde hai moitos anos as baldosas das rúas da zona antiga”, apunta el Concello, remarcando que se trata de “unha obra de hai quince anos” y cuyas losas “levántanse, afúndense ou rómpense”, expone.

Tal y como se informó, el Consistorio contrató en agosto un informe al Centro Tecnolóxico do Granito para estudiar “unha solución definitiva que poña fin aos continuos arranxos puntuais que se teñen feito ao longo dos anos”, recuerdan desde el gobierno cedeirés.