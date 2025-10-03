Mi cuenta

Cedeira

Cedeira se reunirá el martes con los vecinos de la zona vieja

Están citados a un encuentro en el auditorio (18.00) para abordar el problema del firma

Redacción
03/10/2025 20:53
Casco antiguo de Cedeira
Casco antiguo de Cedeira - Concello

El gobierno de Cedeira convoca a los vecinos y vecinas del casco viejo a una reunión, el próximo martes a las 18.00 horas en el Auditorio, para abordar con ellos la problemática existente en el pavimento y explicar las medidas que se van a adoptar. “O executivo municipal é consciente dos problemas que xeneran desde hai moitos anos as baldosas das rúas da zona antiga”, apunta el Concello, remarcando que se trata de “unha obra de hai quince anos” y cuyas losas “levántanse, afúndense ou rómpense”, expone.

Estado de las losas del casco viejo cedeirés en una imagen de archivo

Cedeira recuerda que tiene contratado un estudio técnico del pavimento del casco viejo

Tal y como se informó, el Consistorio contrató en agosto un informe al Centro Tecnolóxico do Granito para estudiar “unha solución definitiva que poña fin aos continuos arranxos puntuais que se teñen feito ao longo dos anos”, recuerdan desde el gobierno cedeirés.

