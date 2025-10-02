El Concello de Cedeira ha querido desmarcarse y advertir a la ciudadanía - Emilio Cortizas

El Concello de Cedeira ha lanzado este jueves una advertencia a la vecindad y también a los visitantes de la villa con respecto a una posible estafa que está usando un supuesto torneo de fútbol sala como señuelo para recibir donaciones.

La información la han facilitado desde el canal de difusión de WhatsApp, especificando que los autores de este "posible timo" están "pidiendo dinero" para una competición deportiva que no está programada y "mencionando falsamente al Concello y a la concejala de Deportes".

"Este torneo no existe", aclaran, ahondando en que se trata de "un intento de engaño" y pidiendo a la ciudadanía que no haga "donaciones ni entregues dinero" y que contacten con las autoridades o informen al Concello si reciben la solicitud de los presuntos timadores.