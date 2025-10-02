Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Estafa en Cedeira: el Concello advierte de un timo relacionado con un torneo de fútbol

Piden que no se dé dinero y que se denuncie a las autoridades en caso de recibir la solicitud

Redacción
02/10/2025 19:45
El Concello de Cedeira ha querido desmarcarse y advertir a la ciudadanía
El Concello de Cedeira ha querido desmarcarse y advertir a la ciudadanía - Emilio Cortizas

El Concello de Cedeira ha lanzado este jueves una advertencia a la vecindad y también a los visitantes de la villa con respecto a una posible estafa que está usando un supuesto torneo de fútbol sala como señuelo para  recibir donaciones. 

La información la han facilitado desde el canal de difusión de WhatsApp, especificando que los autores de este "posible timo" están "pidiendo dinero" para una competición deportiva que no está programada y "mencionando falsamente al Concello y a la concejala de Deportes".

"Este torneo no existe", aclaran, ahondando en que se trata de "un intento de engaño" y pidiendo a la ciudadanía que no haga "donaciones ni entregues dinero" y que contacten con las autoridades o informen al Concello si reciben la solicitud de los presuntos timadores.

Te puede interesar

A la visita en Tralocastro acudieron representantes municipales, autonómicos y universitarios

El castro de Esmelle recibe al conselleiro de Cultura con motivo del fin de campaña
Redacción
Un momento de la anterior presentación del último número de Albela, en el monasterio de Santa Catalina

Última oportunidad para hacerse con el nuevo número de Albela, en el Casino de Franza
Rita Tojeiro Ces
Una de las clases de teatro juvenil en la Casa da Cultura de Neda

Las disciplinas artísticas en Neda y Valdoviño, con profesores de renombre, abren matrículas
Redacción
La actriz ferrolana Paula Morado (que interpreta a Manuela) junto a Verónica Echegui (Carmen) en “Xustiza artificial”

El mejor cine de Galicia se proyecta en Cedeira retomando el ciclo Mestre Mateo
Redacción