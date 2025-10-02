El mejor cine de Galicia se proyecta en Cedeira retomando el ciclo Mestre Mateo

La actriz ferrolana Paula Morado (que interpreta a Manuela) junto a Verónica Echegui (Carmen) en “Xustiza artificial” - | Cedida

Esta misma noche se retoma el ciclo cinematográfico Mestre Mateo en uno de los dos únicos escenarios que participan en este programa de la Academia Galega do Audiovisual, el auditorio municipal de Cedeira. La película que se proyectará este mismo viernes 3, a las 21.00 horas, es “Xustiza artificial”, un thriller político dirigido por Simón Casal en cuyo reparto figuran talentos de la comarca de Paula Morado y el fallecido el año pasado Xabier Deive.

Esta obra se ambienta en un futuro próximo, cuando el gobierno español organiza un referéndum para aprobar un sistema de Inteligencia Artificial que promete automatizar y despolitizar la justicia, enfrentándose así, en alianza con la empresa tecnológica creadora del sistema, a la carrera judicial, defensora de su carácter humano.

La película, protagonizada por Verónica Echegui, Tamar Novas, Alba Galocha y Lúcia Moniz, fue seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Shanghái, uno de los más prestigiosos de todo el continente asiático. En su 26 edición, celebrada el pasado mes de junio, “Xustiza artificial” se presentó dentro de la sección no competitiva “Panorama”.

Asimismo, la mayor parte del rodaje tuvo lugar por distintos puntos de Galicia, entre los que destaca A Coruña, aunque también otras localizaciones próximas como Ferrol y Monfero.

Próximos pases

Dejando a un lado el otro escenario de Ferrolterra incluido en este programa, la Casa da Cultura de Valdoviño, las siguientes citas del ciclo Mestre Mateo en Cedeira tendrán lugar los viernes 10, 17 y 24 de este mes. Los dos últimos pases se dedicarán a cortometrajes, mientras que la próxima semana se proyectará la película “Honeymoon”.

Con esta segunda sesión continúa la selección cinematográfica que rememora el talento local. En esta ocasión se trata de un papel protagonista, a cargo del actor ferrolano Javier Gutiérrez, que en la película se llama Carlos, pareja de Eva. Este matrimonio emprende un viaje tanto emocional como geográfico en el que se van encontrando con más personajes secundarios interpretados por otros grandes profesionales del sector, por ejemplo, Fernando Albizu, María Vázquez, Pablo Derqui, Miquel Ínsua o Antonio Durán “Morris”.

“Honeymoon” se estrenó el año pasado en los cines españoles, después de haberse presentado en 2023 en el marco del Festival de Málaga.