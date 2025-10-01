Mi cuenta

Cedeira

La “escucha activa” llega a las parroquias de Cedeira de la mano del ejecutivo local

El Concello busca dar voz a los residentes del rural y recopilar sus sugerencias de mejora

Redacción
01/10/2025 19:45
Foto de familia de los representantes de las entidades vecinales
Foto de familia de los representantes de las entidades vecinales - I Concello

El gobierno local cedeirés presentó este miércoles 1 de octubre en el salón de plenos el proyecto “Parroquias Cedeira” ante los representantes de las asociaciones vecinales del municipio. Esta nueva iniciativa de participación ciudadana tiene como finalidad dar voz a los residentes del rural y recopilar sus sugerencias de mejora.

Durante la reunión, el Concello detalló la metodología que se aplicará durante los próximos meses, con la celebración de una reunión en cada uno de los lugares. El objetivo es establecer foros de diálogo, promover la escucha activa e identificar las demandas más urgentes de los vecinos y vecinas. En este sentido, las aportaciones deberán centrarse en cinco áreas temáticas principales: medio ambiente, medio rural, deporte, cultura y servicios.

El regidor, Pablo Moreda, aseguró con respecto a la iniciativa que se trata “dun proceso innovador para a xestión local, no que queremos achegar a toma de decisións á poboación e coñecer de primeira man as súas necesidades”. Las propuestas de los vecinos serán valoradas de forma técnica, jurídica y económica, con el objetivo de que aquellas que sean viables puedan formar parte de una “bolsa” para ser tenidas en cuenta de cara a los futuros presupuestos municipales, explica el Concello.

