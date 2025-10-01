Avanzan a buen ritmo las obras en la playa de A Magdalena de Cedeira

Un instante de la visita de Julio Abalde, este miércoles, a Cedeira - I Daniel Alexandre

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este miércoles en Cedeira las avanzadas obras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está ejecutando en la playa de A Magdalena. Acompañado por el alcalde, Pablo Moreda, Abalde supervisó el proyecto de regeneración del arenal y su espacio dunar, que supone una inversión cercana a los tres millones de euros.

Cabe recordar que objetivo principal de esta intervención es asegurar la estabilidad de la playa frente a la erosión y reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, recuperando a su vez los valores naturales del espacio. “Este proxecto é unha mostra do compromiso do Goberno de España coa conservación do noso litoral, garantido que praias como esta poidan afrontar os retos do cambio climático e seguir sendo un espazo natural e recreativo para todos”, destacó el subdelegado.

El proyecto, iniciado el pasado abril, permitirá dotar al arenal de un ancho mínimo de playa seca de entre 30 y 55 metros, gracias a la aportación de 50.000 metros cúbicos de arena del Puerto Exterior de A Coruña, protegiendo así el área urbana colindante.

La intervención incluye asimismo la construcción de un espigón de escollera de 77,7 metros en el río Condomiñas y un tratamiento blando con empalizada de madera en el rego da Veiga. Al final de estas obras, se llevará a cabo la plantación de vegetación autóctona para estabilizar el cordón dunar y lograr, al mismo tiempo, un equilibro dinámico natural. “Con esta actuación, o Goberno demostra que é posible combinar a protección ambiental co uso responsable e creativo das nosas praias, asegurando a súa sustentabilidade a longo prazo”, aseveró el responsable del Ejecutivo central.

El responsable del Ejecutivo (segundo por la izquierda) en el arenal cedeirés - I Daniel Alexandre

Sin embargo, el inicio de estos trabajos provocó, hace unos meses, que numerosos vecinos se manifestasen y recogiesen firmas para mostrar su descontento por lo que consideraban una intervención agresiva y poco transparente. El malestar de la ciudadanía llevó a la creación de la plataforma “SOS Praia da Madalena de Cedeira”, cuyas principales críticas se centraban en el gran impacto paisajístico que supondría la construcción del espigón, la idoneidad de la arena traída desde Punta Langosteira y la destrucción del ecosistema dunar preexistente, centrándose en la amplia biodiversidad que albergaba antes de las obras.

En esta primera visita a Cedeira de Abalde, tras relevar en el cargo a María Rivas, el subdelegado abordó con el regidor diversos temas de interés para el municipio.