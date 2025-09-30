Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

El nuevo centro de entrenamiento deportivo especializado de Cedeira se financiará a medias con una ayuda de la Xunta

La actuación cuenta con una inversión de casi 690.000 euros

Redacción
30/09/2025 20:21
Mapa aéreo de la zona en la que se ubicará el CADE
Mapa aéreo de la zona en la que se ubicará el CADE - I Concello

El Concello de Cedeira anunció esta semana que dispondrá de una subvención de 344.899 euros para llevar a cabo el proyecto del Centro de Adestramento Deportivo Especializado (CADE). La ayuda, del Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local, cubrirá el 50% de la inversión para construir las instalaciones, que asciende a 689.799 euros –la cantidad restante se cubrirá con las arcas municipales–.

En concreto, la memoria recoge un inmueble de planta baja, primer piso y bajo cubierta. A pie de calle se situarían el vestíbulo y la zona de recepción, con una zona de entrenamientos y aseos y vestuarios adaptados.

Cedeira proyecta construir un centro de entrenamiento especializado

Más información

El primer piso albergaría otra zona con sauna y área de musculación (además de vestuarios) y entrenamiento –el bajo cubierta se emplearía como almacén–. El edificio contará con cerca de 182 metros cuadrados de superficie útil.

Te puede interesar

El empuje de los aficionados puede resultar diferencial en la presente temporada

Una ciudad volcada con el Racing de Ferrol
Juan Quijano
El Tireritas La Pelu de Sixto, a la derecha

El triunfo tendrá que esperar para los equipos naroneses
Redacción
El "Spirit of Adventure" saliendo de la ría en enero de 2023

El Puerto adjudicará la nueva terminal de cruceros de Ferrol antes de que acabe el año
X. Fandiño
Alberto Pardo, patrón del "Coviña", en la descarga de ayer, último día de campaña

Las cofradías dan por cerrada, un mes antes de lo permitido, una campaña de la zamburiña “floja”
X. Fandiño