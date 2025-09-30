El nuevo centro de entrenamiento deportivo especializado de Cedeira se financiará a medias con una ayuda de la Xunta
La actuación cuenta con una inversión de casi 690.000 euros
El Concello de Cedeira anunció esta semana que dispondrá de una subvención de 344.899 euros para llevar a cabo el proyecto del Centro de Adestramento Deportivo Especializado (CADE). La ayuda, del Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local, cubrirá el 50% de la inversión para construir las instalaciones, que asciende a 689.799 euros –la cantidad restante se cubrirá con las arcas municipales–.
En concreto, la memoria recoge un inmueble de planta baja, primer piso y bajo cubierta. A pie de calle se situarían el vestíbulo y la zona de recepción, con una zona de entrenamientos y aseos y vestuarios adaptados.
El primer piso albergaría otra zona con sauna y área de musculación (además de vestuarios) y entrenamiento –el bajo cubierta se emplearía como almacén–. El edificio contará con cerca de 182 metros cuadrados de superficie útil.