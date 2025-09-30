El nuevo centro de entrenamiento deportivo especializado de Cedeira se financiará a medias con una ayuda de la Xunta

Mapa aéreo de la zona en la que se ubicará el CADE - I Concello

El Concello de Cedeira anunció esta semana que dispondrá de una subvención de 344.899 euros para llevar a cabo el proyecto del Centro de Adestramento Deportivo Especializado (CADE). La ayuda, del Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local, cubrirá el 50% de la inversión para construir las instalaciones, que asciende a 689.799 euros –la cantidad restante se cubrirá con las arcas municipales–.

En concreto, la memoria recoge un inmueble de planta baja, primer piso y bajo cubierta. A pie de calle se situarían el vestíbulo y la zona de recepción, con una zona de entrenamientos y aseos y vestuarios adaptados.

El primer piso albergaría otra zona con sauna y área de musculación (además de vestuarios) y entrenamiento –el bajo cubierta se emplearía como almacén–. El edificio contará con cerca de 182 metros cuadrados de superficie útil.