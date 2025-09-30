Mi cuenta

Cedeira

Cedeira recuerda que tiene contratado un estudio técnico del pavimento del casco viejo

El documento pretende aportar una solución definitiva al problema del deterioro del firme

Redacción
30/09/2025 20:44
Estado de las losas del casco viejo cedeirés en una imagen de archivo
Estado de las losas del casco viejo cedeirés en una imagen de archivo - I Cedida

Ante el malestar de los vecinos y las críticas de la oposición, el Ayuntamiento de Cedeira recuerda que el pasado mes de agosto contrató al Centro Tecnolóxico do Granito en Galicia la realización de un estudio sobre el deterioro que sufren las baldosas del casco viejo. El objetivo no es otro, incide el ejecutivo local, que aportar una solución definitiva al problema del firme en esta zona.

El alcalde, Pablo Moreda, recuerda que el pavimento se colocó en 2009 y 2010 y que, en febrero de 2013, los socialistas reclamaron en pleno que se instase a la empresa a reparar los defectos que presentó la obra desde el principio.

Un momento de la sesión

Vecinos del casco viejo y PP de Cedeira llevan a pleno la existencia de baldosas rotas

Más información

“Aceptoue o acordo cos votos do PSOE e do BNG pero o goberno do PP non fixo nada”, incide Moreda, que reprocha ahora a los populares la utilización de los vecinos para denunciar “un problema que tiveron nas súas mans resolver”.

El Concello asegura entender a la vecindad con respecto al mal estado de las losas, pero remarca que “non podemos seguir a investir en arranxos puntuais, poñendo baldosas que logo se volven levantar”.

En mayo y abril el Centro Tecnolóxico de Galicia realizó una visita inicial a la villa y revisó la documentación, con el objetivo de elaborar un informe en el que se incluyan las propuestas de actuación y un estudio concreto de seguridad por el riesgo de resbalamiento. El contrato con esta firma tiene un coste de 11.162 euros.

