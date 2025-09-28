Vecinos del casco viejo y PP de Cedeira llevan a pleno la existencia de baldosas rotas

Un momento de la sesiónCEDIDA

El Partido Popular de Cedeira llevó al pleno extraordinario de este mes “el grave problema que los vecinos del casco viejo padecen, con numerosas baldosas rotas”, asegurando que ya ha habido, incluso, casos de lesiones.

En este sentido, los residentes de la zona también acudieron al concello, asegurando un “malestar” por la “falta de soluciones”, cuestión que desde la bancada popular remarcaron, asegurando que, por su parte, esta problemática se seguirá denunciando. El portavoz del grupo, Xulio Cribeiro, aseveró que “a través de los plenos, las redes sociales, la prensa y con más reuniones con los vecinos vamos a seguir insistiendo en la necesidad de reparar cuanto antes el grave problema de pavimento que padece Cedeira”.

Por su parte, el conjunto de vecinos presentes en el pleno también mostró su hastío durante su turno de intervención, en el que pusieron encima de la mesa que el casco viejo “está en pésimas condiciones”, explicando que “a las numerosas baldosas rotas, se suma la falta de limpieza y de aparcamientos y, ahora, la aparición de ratas”. El PP agradeció la presencia de los afectados, a quienes aseguró que “vamos a seguir trabajando” para paliar la actual situación