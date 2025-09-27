Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

María da Pontragha cierra con el arpa de Bleuenn Le Friec “Cantos e contos ao solpor” en Cedeira

La actividad se complementa en el municipio con las fiestas de San Cosme

Redacción
27/09/2025 16:00
Bleuenn Le Friec y María da Pontragha actuarán, en principio, al aire libre | Cedida
Cedeira se despide este mismo sábado 27, a las 20.00 horas, del ciclo “Cantos e contos ao solpor” con la función que ofrecerán María da Pontragha y Bleuenn Le Friec en la plaza Pazo de Moscoso. La cita, que en caso de lluvia se trasladará al auditorio municipal, se ofrece con entrada totalmente libre y gratuita.

Las dos protagonistas de este encuentro combinan, respectivamente, la narración oral y la música de arpa para exhibir los vínculos que unen a las tradiciones gallegas con el repertorio de este instrumento clásico.

Bleuenn Le Friec, con sus raíces en Bretaña, toca habitualmente como invitada en formaciones de renombre como la Real Filharmonía de Galicia, Gran Teatre del Liceu, Orquesta Nacional de España o Ensemble Intercontemporain, entre otras. Además, también colabora con músicos del panorama tradicional de Galicia como Zumaque, Carlos Núñez o Uxía.

La educadora y antropóloga María Iglesias es quien está detrás del nombre artístico de María da Pontragha, que empezó su trayectoria de recuperación y actualización de la tradición oral en 2009, aparte de ser percusionista (Bouba y Lévedo) y vocalista (en Sacha na Horta). Esta cita se compagina en Cedeira con las fiestas de San Cosme, que terminarán mañana.

