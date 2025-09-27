Los jóvenes de Cedeira consiguen un nuevo merendero en el parque de San Isidro

Merendero parque San Isidro Cedeira Daniel AlexandreI Daniel Alexandre

El parque de San Isidro de Cedeira cuenta desde el pasado viernes con un nuevo merendero. La iniciativa nació de los menores del CEIP Nicolás del Río, recogida a través del Consello Local de Infancia e Adolescencia y del grupo de participación Ondiñas na Vila. Fueron los propios niños niñas los encargados de descubrir la placa conmemorativa en la que se hace alusión a su propuesta, que buscaba crear un espacio para “compartir, convivir e desfrutar en comunidade”.

Cabe señalar que este proyecto forma parte del I Plan de Infancia e Adolescencia de Cedeira, un documento que busca implicar políticas locales pensadas por y para la juventud y del que salieron otras propuestas como la mejora de las instalaciones de la pista de O Floreal, un parque de calistenia o un ciclo de auto-cine.

Los menores en un momento de la inauguraciónI Concello

En el acto de inauguración tomaron parte los alumnos y alumnas de 5º y 6º curso de Primaria, que aprovecharon para celebrar su primera merienda en el nuevo espacio. También tomaron parte representantes de los vecinos y vecinas y de la corporación, en un encuentro en el que hizo hincapié en el poder transformador de la participación infantil y adolescente “na mellora da vida comunitaria”, aseguraron desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda.