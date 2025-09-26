Un motorista tuvo que ser trasladado esta tarde al centro hospitalario de referencia al resultar herido tras una ca\u00edda en el t\u00e9rmino municipal de Cedeira. Seg\u00fan relat\u00f3 el Centro Integrado de Atenci\u00f3n \u00e1s Emerxencias-112, el accidente se registr\u00f3 poco despu\u00e9s de las 16.45 horas a la altura del punto kilom\u00e9trico 29 de la carretera AC-566, a su paso por la parroquia de Esteiro. Un particular que presenci\u00f3 el suceso alert\u00f3 del mismo a la central auton\u00f3mica, indicando que en el incidente no estaba implicado otro veh\u00edculo y solicitando asistencia sanitaria para el lesionado. As\u00ed, desde el 112 se moviliz\u00f3 hasta el punto a la Polic\u00eda Local cedeiresa y una ambulancia medicalizada del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. De este modo, tras un examen inicial, los profesionales del Sergas trasladaron al herido al hospital.